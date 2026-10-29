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Sheinbaum defiende a Pablo Gómez ante Nieto

Santiago Nieto acusó a su sucesor de actuar contra medios desde la UIF.

Por El Universal

Octubre 29, 2026 03:12 p.m.
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Sheinbaum defiende a Pablo Gómez ante Nieto
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no permitió que Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, respondiera a las acusaciones formuladas por Santiago Nieto sobre su gestión en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante su conferencia matutina del 29 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones de Nieto, quien es coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro. En una entrevista con el periodista Claudio Ochoa, Nieto había afirmado que Gómez había llevado a cabo acciones en contra de medios de comunicación desde la UIF.

      Al ser preguntada sobre el tema, Sheinbaum respondió: "No vamos a entrar en ese debate", y al mismo tiempo solicitó a Pablo Gómez que respondiera a las acusaciones, aunque no le brindó la oportunidad de tomar el micrófono. La presidenta destacó que "Pablo hizo un extraordinario trabajo al frente de la UIF" y añadió que sigue colaborando con el gobierno. También enfatizó que se debe cuestionar cómo se destinan los recursos públicos en las elecciones en México y resaltó que, gracias a la gestión de Gómez, se logró la recuperación de fondos pertenecientes a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón.

      En la misma entrevista, Santiago Nieto discutió el uso de la UIF, afirmando que nunca la utilizó con fines personales o de venganza. Respondió a Claudio Ochoa, quien le preguntó si había usado la unidad "con el hígado", asegurando que siempre actuó de acuerdo a las instrucciones del poder Ejecutivo. Al ser cuestionado sobre su relación con los medios, Nieto afirmó que no persiguió a medios de comunicación, dedicando esa crítica a Pablo Gómez.

      Este intercambio de declaraciones pone de relieve las tensiones internas dentro del movimiento político de la cuarta transformación y el manejo de instituciones como la UIF. La cuestión del uso de recursos públicos y la supervisión de la acción gubernamental en procesos electorales continúan siendo temas de debate en el país, especialmente en el contexto actual de reformas políticas.

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