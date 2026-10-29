Sheinbaum: autonomía no frenó fraudes

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Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum rememoró el legado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la concesión de autonomía a los organismos electorales. En su intervención, mencionó que a pesar de la existencia del Instituto Nacional Electoral (INE), han persistido fraudes electorales en momentos clave de la historia del país. Sheinbaum citó ejemplos como el fraude de 1988, cuando la Comisión Federal Electoral organizó las elecciones con la posterior victoria de Carlos Salinas de Gortari.

También afirmó que en 2006 se registró otro fraude electoral, a pesar de que el INE estaba bajo la dirección de Luis Carlos Ugalde y con Vicente Fox en la presidencia. Asimismo, destacó que en 2012 ocurrió la compra de votos, bajo la supervisión del entonces Instituto Federal Electoral, y cómo las reformas subsecuentes llevaron a una concentración de poder en el INE.

La mandataria subrayó que el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 no fue producto de la actuación del INE, sino resultado de una "rebelión popular pacífica". Aseguró que si bien Cuauhtémoc Cárdenas había logrado una victoria aplastante en 1988, el conteo de votos no reflejó su éxito. Por otro lado, recordó que en 2006, el margen de pérdida de López Obrador fue de alrededor de dos millones de votos, pero en 2018 la voluntad popular fue tan contundente que resultó imposible llevar a cabo un fraude.

Sheinbaum también mencionó cambios en la estructura electoral del país, como la reducción del poder de los institutos electorales estatales en 2014, permitiendo al Consejo General del INE nombrar a los consejeros locales. Reiteró la idea de que el triunfo de su partido, Morena, en 2018 y lo que se espera para 2024, se deben a millones de votos de diferencia, enfatizando que la democracia debe emanar del pueblo y no ser un sistema reservado a las élites.

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Por otro lado, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, subrayó la importancia de que las elecciones sean un reflejo de la mayoría, respetando los derechos de las minorías en un contexto democrático. Gómez ponderó la figura de Cárdenas como un protagonista crucial en la lucha por la democracia, afirmando que defenderla es igual a defender al pueblo de México. De cara a futuros procesos electorales, anticipó que se entablará una contienda basada en ideas y programas, donde las discusiones y la participación popular serán fundamentales para la generación de nuevas reformas que fortalezcan la democracia del país.