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Choque en la Valles-Tamazunchale deja tres lesionados

Un adulto mayor cruzó sin precaución y causó un choque con un vehículo reciente.

Por Huasteca Hoy

Septiembre 17, 2026 10:10 a.m.
A
Choque en la Valles-Tamazunchale deja tres lesionados
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      CIUDAD VALLES.- Un adulto mayor no tuvo precaución al cruzar con su camioneta la carretera Valles-Tamazunchale y provocó un choque con un vehículo de modelo reciente.

      Lo anterior sucedió este jueves alrededor de las 9 de la mañana, en el kilómetro 369 de la carretera federal número 85, en las inmediaciones del ejido La Calera.

      De acuerdo con la información recabada, un hombre de edad avanzada conducía una camioneta Chevrolet Silverado gris, con placas de una organización campesina.

      Se desplazaba por una de las calles del ejido, pero intentó cruzar la carretera y no tomó las precauciones necesarias, pues le cortó la circulación al conductor de un vehículo Chevrolet azul, modelo reciente, quien viajaba desde San Luis Potosí capital hacia el municipio de Tamazunchale.

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      Al conductor del sedán no le dio tiempo de frenar y chocó contra el costado de la camioneta.

      Los daños materiales en ambos vehículos fueron cuantiosos. Resultaron con lesiones leves el conductor del automóvil y su acompañante, mientras que la acompañante de la camioneta también resultó lesionada.

      Del accidente tomarían conocimiento oficiales de la Guardia Nacional, aunque se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados.

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