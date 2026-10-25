Sheinbaum defiende sistema de salud: "Está mejor, pero falta"

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En una reciente visita a Morelia, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó la importancia de erradicar la corrupción y los privilegios en el marco de la cuarta transformación del país. Durante la entrega del Programa Vivienda de Bienestar, Sheinbaum Pardo afirmó que, aunque el sistema de salud ha mejorado, aún queda trabajo por hacer, destacando que no es cierto que las instituciones públicas estén en peor estado que antes.

Sheinbaum Pardo hizo hincapié en que, a diferencia de anteriores gobiernos marcados por la corrupción, actuará como un gobierno del pueblo, enfatizando la responsabilidad pública y la rectitud. "No debe haber ni corrupción ni privilegios en la cuarta transformación de la vida pública de México porque nosotros juramos no mentir, no robar y no traicionar", aseguró.

La mandataria también expresó su compromiso con la mejora continua del sistema de salud, resaltando que ha visitado sorpresivamente diversos centros de atención médica. "Falso es que las instituciones públicas estén peor que antes. Está mejor todo el sistema de salud, pero todavía nos falta", añadió.

En su discurso, Sheinbaum Pardo no escatimó en críticas hacia el periodo neoliberal, mencionando las privatizaciones y expresidentes, desde Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, además de señalar a empresarios como Ricardo Salinas Pliego por recibir préstamos para adquirir empresas de comunicación.

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El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció el respaldo de la presidenta en distintas obras que benefician a la población en sectores como transporte, salud y vivienda. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, destacó que en lo que va del sexenio se han construido 1.8 millones de viviendas y se han implementado acciones para atender a 12 millones de familias. Para el estado de Michoacán, se han establecido 82 mil viviendas, así como programas de escrituración y créditos para mejoramiento.

Por otro lado, Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, señaló que se han otorgado más de 47 mil viviendas y expuso la solidez financiera del organismo, un logro que atribuyó a los esfuerzos de la cuarta transformación, remarcando que anteriormente se enfrentaba a una crisis en este aspecto. Actualmente, el fondo de vivienda asciende a un billón 140 mil pesos, lo que representa un avance significativo en relación con los gobiernos anteriores.