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El Tricolor Femenil suma patrocinador

El vicepresidente Enrique Nieto destacó la importancia del respaldo comercial para el futbol femenil.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 01:47 p.m.
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El Tricolor Femenil suma patrocinador
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       Hace nueve años, la Liga MX Femenil inició su camino con algunas reservas de que diera dividendos tanto en la cancha como en los negocios, pero este martes se anunció un paso importante en su desarrollo con el apoyo comercial para las categorías femeninas de la Selección Nacional.


      Antes del 28 de julio de 2017, cuando se dio el silbatazo inaugural de la Liga MX Femenil con 16 equipos participantes, el técnico nacional tenía que ir a buscar jugadoras y talento al llano; incluso, muchas jugadoras de la era moderna venían de las universidades de Estados Unidos por su descendencia mexicana, ni siquiera hablaban español. Hoy, son las marcas las que buscan ser parte de eso.

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      "Esta alianza con Uber y Uber Eats con la Selección Mexicana representa un paso importante para seguir impulsando el crecimiento del futbol femenil en México. La suma de esfuerzos con empresas que creen en el potencial de nuestras selecciones nos permite fortalecer el camino", afirmó Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales.
      Y es que chicas como Kenti Robles, aceptan que son una inspiración para impulsar a muchas niñas. "Para mí es muy importante esto porque tengo voz como mujer y es una voz que cada día va cobrando más fuerza", señaló.
      En tanto, Grace Schiodtz, directora general de Uber Eats en México, destacó "equilibrar la cancha en visibilidad, recursos y respaldo comercial al futbol femenil. México cuenta con un talento gigante y queremos ser parte activa de su desarrollo. Buscamos que cada niña en el país entienda que su talento tiene un valor incalculable... y que marcas globales como la nuestra están listas para acompañarlas".

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