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Detalla Obras Públicas trabajos en carretera Bocas

Destinan 10 millones de pesos para intervenir la vía

Por Rolando Morales

Octubre 21, 2026 01:56 p.m.
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Detalla Obras Públicas trabajos en carretera Bocas
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí inició trabajos de bacheo en distintos tramos de la carretera que conecta la delegación de Bocas con Peñasco y el Periférico Norte, luego de las manifestaciones de docentes y padres de familia que exigieron la rehabilitación de esta vía.

      El director de Obras Públicas municipal, Eustorgio Chávez Garza, señaló que desde el fin de semana trabajan tres cuadrillas en la zona.

      El funcionario explicó que dos cuadrillas pertenecen al Centro de Operaciones de la Dirección de Obras Públicas y una más a la delegación de Bocas. Sin embargo, precisó que estas labores corresponden únicamente a trabajos menores, pues la carretera es competencia de la Junta Estatal de Caminos (JEC) y algunos tramos requieren una intervención mayor.

      "Existen áreas o tramos de esta carretera que ya están muy afectadas, las cuales no solamente son una reparación de bacheo o una rehabilitación, sino una reconstrucción ya completa", reconoció Chávez Garza, quien sostuvo que esas obras deberían ser atendidas por la JEC o el Gobierno del Estado.

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      El titular de Obras Públicas indicó que el Ayuntamiento contempla destinar 10 millones de pesos para intervenir el camino, aunque la ejecución de los trabajos se mantuvo detenida durante aproximadamente tres meses debido a la revisión de las bases de licitación. Aseguró que el proceso se ha cuidado para evitar problemas jurídicos, debido a que la vialidad no es responsabilidad directa del municipio.

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      Chávez Garza afirmó que la licitación para estos trabajos debía publicarse este miércoles, mientras continúan las labores de bacheo en diferentes puntos de la carretera.

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