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SHENZHEN, China., noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Luego de la ruptura diplomática entre México y Perú, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá este miércoles con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que se desarrolla en Shenzhen, China.

Reunión clave para restablecer relaciones México-Perú

De acuerdo con fuentes oficiales, la reunión representa un nuevo acercamiento entre ambos gobiernos, luego de las tensiones diplomáticas que llevaron a la suspensión de sus relaciones en noviembre de 2025, cuando el gobierno peruano anunció la ruptura tras la decisión de México de conceder asilo diplomático a Betssy Chávez, exprimera ministra del expresidente Pedro Castillo.

El conflicto se originó después de que Chávez se refugió en la Embajada de México en Lima, mientras enfrentaba un proceso judicial por su presunta participación en el intento de Castillo de disolver el Congreso peruano, en diciembre de 2022.

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Contexto y antecedentes del conflicto diplomático

El gobierno de Perú consideró que la decisión mexicana de otorgarle protección diplomática constituía una injerencia en sus asuntos internos, por lo que anunció la ruptura de relaciones con México.

Las diferencias entre ambos países, sin embargo, se remontan a la destitución de Pedro Castillo, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la actuación de las autoridades peruanas y expresó su respaldo al exmandatario, quien fue detenido luego de intentar disolver el Congreso.

La relación bilateral se deterioró durante el gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la Presidencia peruana tras la salida de Castillo. En ese periodo, López Obrador mantuvo sus críticas a la actuación de las autoridades de ese país.

El pasado 7 de agosto, ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, luego de alcanzar un entendimiento que permitió recuperar los canales de comunicación institucional.

El encuentro entre Sheinbaum y Fujimori ocurre en el contexto de la participación de México y Perú en la APEC, foro que reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico y busca impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión.

Sheinbaum también tendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de Vietnam y Chile.