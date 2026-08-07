Contratos por transmisiones del Mundial, responsabilidad de Inpode: Sefin

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La publicación de los contratos de los servicios de difusión de los juegos del mundial de fútbol transmitidos por el gobierno estatal por 34 millones de pesos, le corresponden al Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), atajó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

Pese a que en junio pasado, la Sefin proporcionó información al respecto, la dependencia dijo desconocer del asunto en una respuesta a una solicitud de información emitida semanas después.

En entrevista, la funcionaria estatal expuso que, los contratos ya deberían estar publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), y en caso de no ser así, dijo desconocer el motivo de la irregularidad.

Matizó que el Inpode reportó la falta de personal en la Unidad de Transparencia. "No es disculpa, pero bueno, me imagino que no es mala voluntad, sino un tema administrativo", añadió.

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Aseguró que la Unidad de Transparencia de la Sefin emitirá una aclaración a la solicitud de información presentada por este medio de información, a fin de facilitar todos los datos requeridos.

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"La oficina de Transparencia tiene sus estrategias, y ojo, no toda la información se concentra en un área. Creo que, al final él (encargado de la Unidad de Transparencia) contestó en una generalidad y ahora la queja fue que no fuimos muy puntuales. La verdad se va a hacer una aclaración muy puntual de como quieren la información y se les va a otorgar", remató.