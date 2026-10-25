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Crecen fraudes con inversiones e inmuebles en SLP

Víctimas tienen un año para presentar querellas ante el Ministerio Público, advierte Fiscalía.

Por Rubén Pacheco

Octubre 25, 2026 02:39 p.m.
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Crecen fraudes con inversiones e inmuebles en SLP
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      Falsas inversiones y venta de inmuebles sin entregar, son algunas de las modalidades de fraude que ha documentado este año la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      En este contexto, San Luis Potosí acumula en nueve meses del 2026 un incremento del 11 por ciento en la apertura de carpetas de investigación por el delito de fraude, en comparación con el mismo período del año pasado.

      La fiscal general alertó que los defraudadores solicitan a las personas invertir determinada cantidad de dinero para rescatar casas o edificios en malas condiciones, remodelarlas y luego venderlas, sin embargo, nunca llega a su culminación.

      "Otras (formas de fraude) son: ofrecer intereses atractivos, los primeros meses les pagan y posteriormente ya desaparecen las empresas (...) que la gente denuncie (...) tenemos diferentes tipos de fraude", enfatizó.

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      Subrayó que, al tratarse de un delito que se investiga en el Ministerio Público a partir de la presentación de querella, precisó que las víctimas tienen un año para la formalización de la misma una vez teniendo conocimiento de los hechos.

      Dicha extensión de la entidad de procuración de justicia encarga de investigar delitos no violentos que afectan el patrimonio de las personas, como el fraude, el abuso de confianza o la venta irregular de bienes.

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