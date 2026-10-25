SIP alerta sobre violencia contra periodistas en México

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha emitido una alerta sobre la continua violencia hacia los periodistas en México, destacando tres asesinatos recientes de comunicadores. En su informe sobre la situación de la libertad de expresión en el país, la organización subrayó los homicidios de:

Josuén Martínez Contreras , director de Noticias San Martín Texmelucan , asesinado en julio en Puebla

, director de , asesinado en julio en Puebla Francisco Alejandro Leyva Aguilar , exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión

, exdirector de la Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido, cuyo asesinato ocurrió en agosto también en Puebla.

La SIP, junto con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), exigió investigaciones exhaustivas que no descarten la labor periodística como posible motivo detrás de estos crímenes. El informe adicionalmente menciona otros tres asesinatos en los que, según la información disponible hasta ahora, no se han encontrado indicios de que el trabajo de las víctimas esté vinculado con sus muertes. La organización también documentó múltiples amenazas de muerte, agresiones durante las coberturas informativas y presiones para retirar contenido, incluyendo un incidente en Tamaulipas, donde dos periodistas denunciaron que miembros de la Marina los forzaron a borrar imágenes de un presunto derrame de petróleo.

La SIP advirtió sobre el uso de mecanismos legales que limitan el ejercicio de la prensa, haciendo énfasis en la llamada 'Ley Serrano', una reforma aprobada en 2025 en San Luis Potosí que penaba con hasta seis años de prisión el uso de inteligencia artificial para difundir información falsa o socavar la confianza pública. Esta legislación ha sido criticada por diversas organizaciones de derechos humanos por sus implicaciones sobre la libertad de expresión, y ha dado lugar a procesos penales contra periodistas, incluyendo a dos comunicadoras que fueron detenidas en mayo pasado. Esta reforma fue derogada en julio, tras las intensas críticas.

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El informe también aborda nuevas directrices sobre derechos de las audiencias, que fueron aprobadas en agosto, y que han suscitado preocupaciones por posibles interferencias en la independencia editorial de los medios. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que estas medidas constituyan censura. Por otro lado, el análisis del gobierno sobre una supuesta red de amplificación digital que incluye nombres de periodistas también ha generado controversia, aunque el Ejecutivo ha negado cualquier intención de estigmatización. La SIP concluyó que la impunidad sigue siendo uno de los principales riesgos para la actividad periodística en México, país que, de acuerdo con la clasificación mundial de RSF de 2026, ocupa el lugar 122 de 180 en cuanto a libertad de prensa y el 160 en el indicador de seguridad.