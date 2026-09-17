Maru Campos envía oficio a Claudia Sheinbaum con tres peticiones

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CHIHUAHUA, Chih., septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, envió un oficio con tres peticiones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien estará el próximo sábado en Ciudad Juárez para rendir su informe de gobierno como lo ha hecho en otras entidades del país.

Peticiones de Maru Campos a Claudia Sheinbaum para fortalecer coordinación

En el oficio, la gobernadora hace a la presidenta tres peticiones, y le asegura su colaboración para trabajar de manera conjunta. "Le escribo porque su visita puede ser también una buena oportunidad para estrechar el trabajo de ambas administraciones. En Chihuahua hemos comprobado que cuando las instituciones caminan juntas, los resultados llegan y la gente los siente. Estoy convencida de que ese es el camino. Y de que, sin duda, podemos avanzar mucho más si lo recorremos juntas", se lee en el documento.

Detalles de las peticiones y agenda de la visita presidencial

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¿Cuáles con las peticiones de Maru Campos a Claudia Sheinbaum? Las tres peticiones que se presentan en el oficio enviado a la Presidencia de la República son las siguientes:

Petición 1

Le pido que me permita recibirla personalmente a su llegada, como ha ocurrido en otras entidades. Sería para mi un honor darle la bienvenida en persona y decirle, de viva voz, que esta administración está en la mejor disposición de trabajar de la mano con la suya.

Petición 2

Le pido que nos acompañe a una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez. Ahí podrá conocer de primera mano la infraestructura de inteligencia y videovigilancia que hemos construido, y los resultados que ha permitido alcanzar. También los mecanismos de coordinación que sostenemos con las Fuerzas Armadas y con las instituciones federales.

Confío en que esa visita permitiría fortalecer la coordinación entre la Federación y el Estado, y despejar cualquier duda sobre el trabajo que Chihuahua realiza en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Petición 3

Le pido que sostengamos una breve reunión de trabajo sobre dos asuntos de la más alta prioridad para Chihuahua. Su solución depende, en buena medida, de la coordinación entre ambos órdenes de gobierno:

El primero es el agua: cómo están nuestras presas, cómo van las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944 y qué certidumbre podemos darles a nuestros agricultores para los próximos ciclos. Es un tema delicado. Por eso pienso que se atiende mejor si lo hablamos de frente y compartimos la información entre ambas administraciones.

Se prevé que la visita de la presidenta se lleve a cabo el próximo sábado 19 de septiembre en la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez, Chihuahua.