Anuncia Interapas inversión de 60 mdp en la zona norte

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí e Interapas anunciaron una inversión de 60.9 millones de pesos para fortalecer el suministro de agua potable en la zona norte de la ciudad, mediante el denominado Plan Norte: Agua para Todos, con el que se busca beneficiar a más de 62 mil 500 habitantes y alrededor de 25 mil viviendas de 109 colonias.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que la zona norte ha sido la que durante los últimos 10 o 12 años ha registrado mayores problemas de abasto, situación que atribuyó también a la falta de inversión en la infraestructura existente. Explicó que el saneamiento de las finanzas de Interapas permitió poner en marcha estas acciones, aunque reconoció que el organismo operador requiere del respaldo económico del Ayuntamiento para concretarlas.

Del monto contemplado, 29 millones de pesos serán destinados a la reparación y equipamiento de los pozos Saucito y Tercera Grande; ocho millones para la modernización de los pozos Perinorte 1, 2 y 3, Jacarandas 2 y Mezquital 3; 5.9 millones para recuperar el pozo Fredy Diego de la Magdalena, y 18 millones de pesos para la rehabilitación de la planta de filtros. En total, se contempla intervenir ocho pozos, entre perforaciones y trabajos de modernización, con el objetivo de incorporar más de 141 litros por segundo al suministro de la zona.

Galindo Ceballos estimó que las obras podrían quedar operando hacia enero de 2027 y detalló que las perforaciones de los nuevos pozos serán ejecutadas por el Ayuntamiento, con asesoría técnica de Interapas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí