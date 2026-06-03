AICM alerta por manifestantes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- El

de la Ciudad de México (AICM)

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

a sus usuarios que tienen programado un viaje para este miércoles, debido a que se espera la presencia deen sus inmediaciones.A través de sus, el aeropuerto capitalinoa los viajeros adelantar su llegada a la terminal aérea correspondiente "y en lo posible, asistir solo con los acompañantes necesarios".Indicó que para este día se ha anunciado la posible presencia deen los alrededores del AICM, lo que podría afectar la llegada a lasdel aeropuerto de la CDMX.Para este miércoles se prevénde integrantes de la(CNTE) en diferentes puntos de la ciudad, luego de que ayer ahorcaron la capital conprincipales como Paseo de la Reforma y Circuito Interior.endel AICMLa tarde del martes se registró un incidente en unde la, donde una techumbre colapsó ocasionando daños materiales y afectaciones a una automovilista.Lase desprendió mientras se realizabanen la zona, a una semana de la inauguración del Mundial 2026, evento en el que se esperar recibir a miles de visitantes, que llegarían a través del AICM.