AICM alerta por manifestantes
Una estructura metálica colapsó durante remodelación en puente peatonal de Terminal 1, causando daños.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- ElAeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) alertó
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a sus usuarios que tienen programado un viaje para este miércoles, debido a que se espera la presencia de manifestantes en sus inmediaciones.
A través de sus redes sociales, el aeropuerto capitalino recomendó a los viajeros adelantar su llegada a la terminal aérea correspondiente "y en lo posible, asistir solo con los acompañantes necesarios".
Indicó que para este día se ha anunciado la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, lo que podría afectar la llegada a las terminales 1 y 2 del aeropuerto de la CDMX.
Para este miércoles se prevén movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en diferentes puntos de la ciudad, luego de que ayer ahorcaron la capital con cierres en vialidades principales como Paseo de la Reforma y Circuito Interior.
Colapsa estructura en puente peatonal del AICM
La tarde del martes se registró un incidente en un puente peatonal de la Terminal 1, donde una techumbre colapsó ocasionando daños materiales y afectaciones a una automovilista.
La estructura metálica se desprendió mientras se realizaban trabajos de remodelación en la zona, a una semana de la inauguración del Mundial 2026, evento en el que se esperar recibir a miles de visitantes, que llegarían a través del AICM.
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