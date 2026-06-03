logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Fotogalería

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Adelantarán hasta 15 días fin de ciclo escolar en educación básica

Aún se analiza la suspensión de clases por la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio

Por Rubén Pacheco

Junio 03, 2026 01:01 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Gobierno del Estado de San Luis Potosí analizará con la Secretaría de Educación (SEGE), otorgar como día inhábil a los escolares de educación básica el próximo 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, donde la Selección Mexicana abre el torneo en contra de Sudáfrica.

      La moción será evaluada con Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), a fin de considerar la viabilidad de suspender clases.

      De manera complementaria, anunció que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá 15 días antes de la fecha prevista en las escuelas de los municipios de las zonas media y huasteca, derivado de las altas temperaturas de hasta 40 grados Celsius.

      En tanto, los planteles de las regiones centro y altiplano terminarán una semana antes de lo calendarizado, es decir, el primer sector el próximo 1 de julio y el segundo grupo alrededor del 7 u 8 de julio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona atajó que la medida no responde a cuestiones del mundial de fútbol, sino totalmente a aspectos relacionados con el calor y la falta de aires acondicionados en escuelas.

      "Es un día donde se va a paralizar prácticamente el país, se les pueda dar el día, pero en cuestión de vacaciones, nos vamos a ir así (...) menos (suspensión en la administración estatal), tenemos que chingarle más nosotros", complementó.

      LEA TAMBIÉN

      Anuncia SEP suspensión de clases en CDMX por inauguración de Mundial

      Aplicará para educación básica, primaria, secundaria y media superior

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Adelantarán hasta 15 días fin de ciclo escolar en educación básica
      Adelantarán hasta 15 días fin de ciclo escolar en educación básica

      Adelantarán hasta 15 días fin de ciclo escolar en educación básica

      SLP

      Rubén Pacheco

      Aún se analiza la suspensión de clases por la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio

      Sin prensa, rinde protesta nueva titular de la SEGE
      Sin prensa, rinde protesta nueva titular de la SEGE

      Sin prensa, rinde protesta nueva titular de la SEGE

      SLP

      Rubén Pacheco

      Pese a que se extendió la invitación, el protocolo fue adelantado por "cuestión de agenda"

      Alza en número de casas y fallas de El Realito disparan servicio de pipas: EGC
      Alza en número de casas y fallas de El Realito disparan servicio de pipas: EGC

      Alza en número de casas y fallas de El Realito disparan servicio de pipas: EGC

      SLP

      Rolando Morales

      El acueducto acumula cuatro días sin operar, recordó el alcalde capitalino

      Debe PAN prepararse ante eventual coalición PVEM-Morena: Guajardo
      Debe PAN prepararse ante eventual coalición PVEM-Morena: Guajardo

      Debe PAN prepararse ante eventual coalición PVEM-Morena: Guajardo

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La presencia de Gallardo y dirigentes en un acto público indica una posible alianza electoral, señaló