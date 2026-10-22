Sheinbaum aclara caso del exfiscal César Jáuregui

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la acusación por traición a la patria del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, se justifique por el desmantelamiento a un narcolaboratorio en abril pasado; sino por el rol que desempeñó en la entrada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a territorio nacional.

"Primero, ni lo desmanteló él, para empezar y segundo, quieren poner esta idea de que el gobierno de México protege criminales (...) No, el problema es la entrada de agentes extranjeros a hacer operaciones sin avisar, ni siquiera a la Secretaría de Relaciones Exteriores y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional", señaló.

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Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de octubre, Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de realizar las investigaciones en torno al caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, presuntamente permitido por el exfiscal César Jáuregui: "Y ya la Fiscalía evaluará esta última denuncia que se hizo".Por otro lado, la Mandataria federal acusó que "panistas" y "calderonistas" fomentan la idea de que el exfiscal fue detenido la semana pasada por la operación que se llevó a cabo en la Sierra del Pinal en Morelos, Chihuahua, al identificar un laboratorio de drogas."Incluso los calderonistas, los panistas que se coludieron en su momento, por lo menos su secretario de Seguridad se coludió con el narco y que dicen que, dice el presidente del PAN (Jorge Romero): 'Es traición a la patria, coludirse con el narco'. Pues eso ocurrió en el gobierno de Calderón, para empezar. Y segundo, si algo hacemos nosotros es procurar la paz y la justicia en México", afirmó la Presidenta.En Palacio Nacional, negó que su gobierno tenga relaciones con grupos criminales como aseguran políticos de oposición y explicó que se han logrado disminuir los homicidios en el país al 50%, lo que no se hubiera logrado "si hubiera alguna colusión con algún grupo criminal"."Nosotros no establecemos, bajo ningún motivo, relaciones perversas con ningún grupo criminal o con delincuentes de cuello blanco. Nuestro aliado es el pueblo y cumplimos con la Constitución y con la ley."Y la propia gráfica de los presidentes, de los homicidios durante los distintos periodos muestran eso: el presidente López Obrador disminuyó en 9% los homicidios, cortó de tajo este crecimiento exponencial que tenían los homicidios en el país y nosotros llevamos 49% Entonces esta visión se cae por sí misma, es muy absurda", dijo esta mañana.