CEDH, en la disposición de dialogar

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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señaló que respeta el derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión, además de tener disposición permanente de mantener un diálogo abierto, respetuoso y constructivo.

Esto, tras el plantón de un colectivo que exige la renuncia de la presidenta del organismo, Giovanna Argüelles Moreno.

La CEDH aseguró que "continúa operando y brindando atención a la ciudadanía, tanto de manera presencial como a través de sus números telefónicos y correos electrónicos oficiales.

"Reafirmamos nuestro compromiso de escuchar, atender y actuar con responsabilidad, sensibilidad y pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas", señalaron.

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