Felicita Sheinbaum a estudiante que ganó medalla de oro

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La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la estudiante Ángela Karime Venegas Hernández, quien ganó una medalla de oro en la Competencia Internacional de Ciencia y Tecnología ISIF 2026, llevada a cabo en Indonesia. La joven inventó un extintor acústico con el uso de la tecnología del sonido como alternativa para combatir incendios.

"Estudiante mexicana gana medalla de oro en Indonesia por su extintor que apaga el fuego mediante ondas sonoras. Ya la contactó la Secretaría de Ciencia y Tecnología para conocer este, pues, gran invento de ella, ella es un ejemplo", expresó la Mandataria federal durante la conferencia matutina de este jueves 22 de octubre.

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En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo destacó que del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de universidades estatales autónomas, egresan jóvenes talentosos, así como ingenieras "de primerísimo nivel".El 19 de octubre pasado, el gobierno de Tamaulipas informó que la alumna Ángela Karime Hernández Venegas, del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 78 de Altamira, obtuvo una medalla de oro en un concurso de tecnología en Indonesia."Premio logrado dentro de la categoría de Tecnología, nivel secundaria, al participar con su prototipo EXTINTOR ACÚSTICO, una propuesta innovadora que busca aprovechar la tecnología del sonido como alternativa para combatir incendios, demostrando el potencial de la investigación científica y el desarrollo tecnológico impulsado desde las aulas", señaló a través de un comunicado.El proyecto contó con la asesoría del docente Arturo Hernández Muñoz, y que además obtuvo un segundo premio especial denominado IYSA SEMI GRAND AWARD, que le da derecho a participar en un evento en línea I2ASPO 2026.