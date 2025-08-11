logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Tormenta azota centro de la CDMX

Por El Universal

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Tormenta azota centro de la CDMX

Ciudad de México.- Este domingo una fuerte tormenta y granizada azotó principalmente a la zona centro de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura por lluvias de más de 70 milímetros en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde algunos negocios del Centro Histórico sufrieron inundaciones.

Derivado de la tormenta se registró la caída de árboles, cables y un corto circuito en el Metro. También fueron suspendidas las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Un encharcamiento de aproximadamente 30 centímetros de altura se registró a las afueras del Palacio del Ayuntamiento en el Zócalo, lo que causó la filtración de agua. Mientras que en el Hospital General Balbuena, en la colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, se registró un encharcamiento de unos 100 metros de longitud, por lo que el agua entró hasta los pasillos.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que por la lluvia se registró un cortocircuito que suspendió el servicio en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, de la Línea 2.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Incluso las operaciones en el AICM tuvieron que ser suspendidas varias horas, debido a inundaciones y escasa visibilidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan 4 cuerpos en Navolato, Sin.
Hallan 4 cuerpos en Navolato, Sin.

Hallan 4 cuerpos en Navolato, Sin.

SLP

El Universal

Se cumplen 11 meses del inicio de la guerra entre cárteles

Rechazan migrantes propuesta del INM
Rechazan migrantes propuesta del INM

Rechazan migrantes propuesta del INM

SLP

El Universal

Les plantearon trasladarlos a un albergue en Tapachula mientras se resuelve su situación

Medicinas para todos, reclaman durante marcha
Medicinas para todos, reclaman durante marcha

Medicinas para todos, reclaman durante marcha

SLP

El Universal

Pacientes con cáncer y sus familias protestaron contra el desabasto en distintas ciudades

Vinculan a presunto asesino de fiscal
Vinculan a presunto asesino de fiscal

Vinculan a presunto asesino de fiscal

SLP

El Universal