Tormenta azota centro de la CDMX

Ciudad de México.- Este domingo una fuerte tormenta y granizada azotó principalmente a la zona centro de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura por lluvias de más de 70 milímetros en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde algunos negocios del Centro Histórico sufrieron inundaciones.

Derivado de la tormenta se registró la caída de árboles, cables y un corto circuito en el Metro. También fueron suspendidas las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Un encharcamiento de aproximadamente 30 centímetros de altura se registró a las afueras del Palacio del Ayuntamiento en el Zócalo, lo que causó la filtración de agua. Mientras que en el Hospital General Balbuena, en la colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, se registró un encharcamiento de unos 100 metros de longitud, por lo que el agua entró hasta los pasillos.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que por la lluvia se registró un cortocircuito que suspendió el servicio en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, de la Línea 2.

Incluso las operaciones en el AICM tuvieron que ser suspendidas varias horas, debido a inundaciones y escasa visibilidad.