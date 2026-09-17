Localizan a 4 trabajadores de la Conanp y dos indígenas tzeltales

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Cuatro trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y dos habitantes de la comunidad lacandona se extraviaron en la biósfera de Montes Azules, cuando realizaban trabajos en el área.

Operativo de seguridad pública localiza extraviados

Fuentes oficiales dieron a conocer que los cuatro trabajadores y los dos indígenas tzeltales "perdieron temporalmente la ruta", durante un recorrido que realizaban en la biósfera de Montes Azules, por tener problemas de geolocalización.

Fue entonces que se instrumentó un operativo con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, lo que permitió encontrar a las seis personas, pero no se dio a conocer más detalles sobre el punto donde fueron localizadas las cuatro personas.

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Gobernador de Chiapas confirma rescate y reconoce labor

Pero el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer que fueron seis las personas extraviadas, "dos integrantes de la comunidad lacandona" y un "elemento" de la Conanp. "Mi reconocimiento a cada elemento que participó porque su trabajo es muestra de que cuando se sirve con vocación y con amor al prójimo, se salvan vidas".