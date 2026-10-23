Zoé Robledo puede comparecer, dice Sheinbaum

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- Al afirmar que la Modalidad 40 no va a desaparecer y las nuevas reglas se establecieron para evitar fraudes, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto puede comparecer a petición de legisladores, pues "no hay nada que esconder". También informó que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción investigan los presuntos fraudes que se cometieron y que llevaron a tomar esta medida.

"Él puede ir a comparecer, no hay nada que esconder y explicar cualquier cosa, que se pongan de acuerdo porque también en este momento, pues qué va a pasar, se va a usar mucho políticamente por la oposición. Pero él y todos los servidores públicos, si se llama comparecer al Congreso, deben comparecer. Puede ser ahora, puede ser después, pero no hay ningún problema en que se comparezca y se explique esto", expresó.

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Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, la mandataria refirió que Robledo Aburto también puede asistir al Congreso de la Unión para explicar las mesas de trabajo que se realizaron con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en búsqueda de un aumento salarial."Y ha estado trabajando pues de manera muy importante todos los días para poder incorporar todos estos nuevos sistemas al IMSS. Repito, no desaparece la modalidad 40, lo que se hace es evitar que personas que no tienen derecho a la modalidad 40, haciendo un abuso, un fraude, la utilicen porque se encontraron casos de este tipo", explicó.La Comisión de Seguridad Social del Senado de la República citará a reunión a Zoé Robledo para que explique la decisión del Consejo Técnico de acotar la Modalidad 40, lo que ha generado molestia y confusión entre los trabajadores próximos a jubilarse.Ayer, el presidente de dicha comisión y líder del magisterio, Alfonso Cepeda Salas, comparó el esquema con viejas prácticas magisteriales donde se otorgaba una plaza adicional un año antes de la jubilación para mejorar la pensión sin que el trabajador hubiera aportado por ella durante su vida laboral.El miércoles pasado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) explicó que se trata de una medida temporal y hasta que no se cuente con un análisis en los próximos seis meses, el IMSS topó el salario con el que los empleados pueden incorporarse a laA pesar de esto, Sheinbaum Pardo explicó que la Modalidad 40 continúa y las medidas son "para evitar fraudes, abusos en la Modalidad 40. No es que desapareció la Modalidad 40, que es una forma de pensión o para los pensionados, para los que se retiran. La decisión que se tomó en el Consejo del IMSS que fue publicada, es ciertas medidas para evitar que se haga fraude con esta forma de pensión"."Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, que no debe abusarse de una Modalidad que puede llegar a representar de 80 mil, 90 mil pesos al mes y que no les corresponde", dijo esta mañana.Investigan fraudes en pensiones del IMSSAl cuestionarla sobre cuántos casos de fraude oabuso ha detectado el gobierno federal, Sheinbaum Pardo respondió que puede presentarse más adelante. Advirtió que de no tomar estas medidas, puede "poner en riesgo... es lo que se está investigando, bufetes de abogados y otras instituciones que pudieron haber participado", señaló al destacar la participación y análisis de estos casos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Consejería Jurídica.Cambios en la modalidad 40La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio conocida como Modalidad 40 es una alternativa para los trabajadores que dejaron de tener un empleo formal y desean seguir realizando aportaciones por su cuenta al IMSS.Este esquema permite continuar acumulando semanas cotizadas y, según las condiciones de cada asegurado, mejorar el cálculo de la pensión que recibirá al momento de retirarse. Por esa razón, se ha convertido en una opción importante para quienes buscan fortalecer sus ingresos durante la jubilación.Con las nuevas reglas, el monto que servirá como referencia será el último salario registrado del trabajador cuando causó baja del régimen obligatorio. El límite máximo se determinará tomando ese salario como base y sumándole una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, el importe no podrá ser inferior al salario mínimo general vigente para el resto del país.Sheinbaum garantiza atención a demandas del IMSSSobre las movilizaciones de trabajadores del IMSS que rechazaron la nueva propuesta al aumento salarial, que apenas representa el 1.1%, Sheinbaum Pardo refirió que la gran mayoría sigue laborando todos los días y reiteró que sus demandas son legítimas y serán atendidas."Se van a atender, eso es lo que puede decir la presidenta y el gobierno de México en apoyo al Instituto Mexicano del Seguro Social y de sus trabajadores, que vamos a atender lo que es legítimo. Ya la parte de uso político de todo esto y de campaña pagada de quien ni siquiera nunca ha ido al IMSS ni le interesa el IMSS, pues es otra cosa. Pero aquello que es legítimo, se va a atender", aseguró.El miércoles pasado, personal de salud rechazó el aumento total de 8% (4% al salario tabular y 4% a la ayuda de renta) acordado entre Zoé Robledo y el secretario general del sindicato, Rafael Olivos. Por lo que anunciaron una nueva mega marcha para el próximo 30 de octubre, así como bloqueos intermitentes en hospitales y unidades de salud.