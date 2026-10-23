15 actrices participan en la celebración de 26 años de Los Monólogos de la Vagina

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Con teatro lleno y una función llena de risas y momentos emotivos, fue como el elenco del montaje "Los Monólogos de la Vagina" celebró 26 años de temporada, con la participación de 15 actrices en escena.

Cuando salieron al escenario Ana Karina Guevara, Carmen Muñoz, Celina Del Villar, Diana Lein, Irasema Terrazas, Janett Arceo, Kika Edgar, Laura Pérez Cisneros, Lorena de la Garza, Luz Aldán, Mariana Botas, Mariana Garza, Mariazel, M´balia y Ximena González Rubio, comenzaron dos horas en el que el público escuchó historias que invitaron a la reflexión sobre el significado que tiene la vagina para una mujer, no sólo en placer, también en su concepción como persona.

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Se pudieron ver grupos de amigas que reían con la actuación de Mariazel, que prestó su voz a una mujer que no conocía su vagina, o de Luz Aldán, que habló de la importancia de reconocerse poderosa, pero también lloraron con la narración de M'balia y Kika Edgar al hablar de la violencia que las mujeres viven en la guerra; poniendo al final al público de pie para aplaudir su trabajo."Hoy más que nunca nuestro planeta necesita de nosotros, del teatro, del arte escénico en vivo, y mantener una temporada 26 años es maravilloso. Los cambios que empezaron en el 2 mil, ahora están en el 2026, el poder nombrar que tenemos una vagina, que gozamos de las vaginas, que todos venimos de ella, gracias por permitirnos estar 26 años hablando de algo tan importante", expresó Mariana Garza al final de la función.El productor Morris Gilbert explicó que se dio la función 8253, de un proyecto que el 19 de octubre del 2000, día en que se estrenó en la Sala Chopin; tanto él como el director Jaime Matarredona, se preguntaban si lograrían llegar al año en cartelera, y hoy estaban festejando más de dos décadas.Para esta fecha tan especial, fueron invitados Shanik Berman, Karla Berman, Óscar Uriel y Roberto Beck, como padrinos de este 26 aniversario, quienes reconocieron el trabajo que las actrices hicieron en el escenario del Nuevo Teatro Libanés, y la manera en que está obra los había impactado."Cuando yo era chiquita no se decía vagina en mi casa, creo que gracias a está obra hoy decimos vagina y mi mamá ya no se espanta, creo que nunca se espantaba excepto cuando lo decían mis hijas; fue un placer estar aquí", declaró la empresaria Karla Berman.Óscar Uriel recordó que la autora V (antes Eve Ensler), escribió está obra llena de coraje y que expresó que no quería perderla porque era parte de su lucha por darle voz a las mujeres."No sé qué tanto hayan cambiado las cosas en estás décadas, pero mientras las cosas no cambien yo creo que hay un compromiso, que Morris y algunos de nosotros hemos abrazado con mucho amor, de montar este tipo de textos, hasta que un día no sea necesario que se presenten "Los Monólogos de la Vagina"", comentó Óscar Uriel.El actor Roberto Beck también compartió su experiencia con este montaje, recordando que cuando tenía 11 años escuchó a su madre decir que iría con sus tías a verla."Y yo que me gusta mucho el teatro, le dije '¿no se les olvida alguien?', y me respondieron 'en otro momento', hoy fue ese momento y de verdad que increíble es el proyecto que tienen, la obra que es, 26 años es una cosa impresionante. Fue un regalo para todos nosotros el haber podido ver a estas 15 actrices que de verdad son un talentoso, además un texto que me dejó cimbrado, porque así como me reí me tuve que aguantar para no derramar lágrimas, creo que es algo muy poderoso lo que vimos", expresó el actor.Antes de que procedieran a partir el pastel, que estaba a la mitad del escenario, Morris Gilbert dedicó esta celebración a las 160 actrices que han formado parte de esta obra, incluyendo a aquellas que ya fallecieron como Anabel Ochoa, Lilia Aragón, Adriana Roel, Carmen Montejo, Irma Lozano, Cecilia Romo, por mencionar algunas.