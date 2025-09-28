Tren embiste camión de transporte en Gto.

Comonfort, Gto.- Un camión de transporte de personal fue embestido y arrastrado por el tren en el entronque de la comunidad La Nopalera, donde cinco personas murieron y 18 resultaron heridas de gravedad.

La tragedia se registró alrededor de las 8:30 horas de este sábado, de acuerdo a las llamadas de auxilio que ingresaron al Sistema de Emergencias.

Al lugar llegaron ambulancias de Comonfort, Celaya y San Miguel de Allende que levantaron a las personas heridas para su atención en hospitales de la región.

Los heridos tienen entre 20 y 24 años, algunos reportados en estado grave.

Presuntamente el conductor del camión de la línea Morados intentó ganarle el paso al ferrocarril, sin lograrlo; el chofer presuntamente se dio a la fuga.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, señaló que el camión involucrado realizaba labores de traslado de personas a comunidades en la zona.

“Todo indica que le quiso ganar el paso al tren, es un tren de Kansas City”, aseveró.

Resaltó que están en contacto con la empresa, y con la atención prioritaria para las personas heridas, y con las familias de víctimas que fallecieron.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo lamentó profundamente el accidente ocurrido en Comonfort, en el que perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas.

En sus redes sociales expresó su respaldo y solidaridad para las familias de las víctimas.