Obed Vargas debuta en la Champions

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El mexicano Obed Vargas debutó en la Champions League con el Atlético de Madrid en el empate a uno con el Stuttgart que su equipo rescató gracias al despertar de Julián Álvarez, quien tras casi seis meses de no anotar, volvió a marcar.

El primer tanto de la temporada para "La Araña" (47´) anuló el gol de Jamie Leweling (36´) y salvó un punto, donde el Atlético acabó con diez por la expulsión de Morten Hjulmand (64´).

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Julián acabó con una maldición de cara al gol con la camiseta rojiblanca, que duraba desde el 29 de abril, cuando marcó en semifinales de Champions contra el Arsenal.Obed jugó 12 minutos; al entrar al minuto 78 tocó el balón cinco veces para buscar darle seguridad a su equipo y progresión hacia el frente en su debut en torneos europeos.