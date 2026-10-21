logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Obed Vargas debuta en la Champions

Julián Álvarez anotó su primer gol en casi seis meses para salvar un punto en Champions.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 01:28 p.m.
A
Obed Vargas debuta en la Champions
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El mexicano Obed Vargas debutó en la Champions League con el Atlético de Madrid en el empate a uno con el Stuttgart que su equipo rescató gracias al despertar de Julián Álvarez, quien tras casi seis meses de no anotar, volvió a marcar.


      El primer tanto de la temporada para "La Araña" (47´) anuló el gol de Jamie Leweling (36´) y salvó un punto, donde el Atlético acabó con diez por la expulsión de Morten Hjulmand (64´).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Julián acabó con una maldición de cara al gol con la camiseta rojiblanca, que duraba desde el 29 de abril, cuando marcó en semifinales de Champions contra el Arsenal.
      Obed jugó 12 minutos; al entrar al minuto 78 tocó el balón cinco veces para buscar darle seguridad a su equipo y progresión hacia el frente en su debut en torneos europeos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Obed Vargas debuta en la Champions
      Obed Vargas debuta en la Champions

      Obed Vargas debuta en la Champions

      SLP

      El Universal

      Julián Álvarez anotó su primer gol en casi seis meses para salvar un punto en Champions.

      Agreden a seguidor del Querétaro en San Luis
      Agreden a seguidor del Querétaro en San Luis

      Agreden a seguidor del Querétaro en San Luis

      SLP

      El Universal

      Los hechos, en las tribunas del estadio Libertad Financiera durante el clásico 57

      Atlético de San Luis renace en el Clásico de la 57
      Atlético de San Luis renace en el Clásico de la 57

      Atlético de San Luis renace en el Clásico de la 57

      SLP

      El Universal

      Se afianza en la lucha por la Liguilla tras el triunfo

      Checo Pérez anticipa su retiro de la Fórmula Uno tras GP de México
      Checo Pérez anticipa su retiro de la Fórmula Uno tras GP de México

      Checo Pérez anticipa su retiro de la Fórmula Uno tras GP de México

      SLP

      El Universal

      El piloto mexicano admitió que el proyecto con Cadillac tomará más tiempo del previsto