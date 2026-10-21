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Gabriel Milito destaca a Tala Rangel tras victoria de Chivas

Chivas cortó una racha de cuatro partidos sin ganar con un desempeño destacado de Tala Rangel.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 01:33 p.m.
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Gabriel Milito destaca a Tala Rangel tras victoria de Chivas
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       Pese a que no fue un triunfo contundente, Gabriel Milito, estratega de Chivas, destacó el resultado que consiguió su equipo ante Necaxa.


      "Ante la necesidad de ganar esos tres puntos, el partido se pone contrarreloj y en entra en un terreno peligroso. Necesitábamos la victoria sí o sí", aseguró el argentino en conferencia de prensa.

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      Además, Milito no dejó pasar la oportunidad de elogiar a "El Tala" Rangel, quien se convirtió en factor fundamental para que Chivas sumara las tres unidades.
      "Tuvimos en Tala un jugador muy destacado. Apareció su jerarquía, que le permite ser jugador de Chivas, de selección. Me pone muy contento por él".
      Finalmente, el estratega argentino recalcó que, aunque hay aspectos a mejorar, lo único que importaba en este encuentro era cortar la racha de cuatro partidos sin victoria en el torneo.
      "A veces, juegas como quieres y hay otras en las que te toca jugar como puedes. Al final del partido nos tocó sufrir, pero era necesario sacar el partido adelante. Esperemos que esto nos dé confianza para estos últimos cuatro partidos", sentenció el estratega.

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