Suben sueldos y prestaciones en la UNAM

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha alcanzado un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), que incluye un aumento del 4% directo al salario y un 2% en prestaciones para el personal sindicalizado. Este incremento será efectivo del 1 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2027.

Este arreglo surge como resultado de las negociaciones entre las autoridades de la universidad y la representación sindical, que también culminaron con la firma de la revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente al período 2026-2028. Según el comunicado emitido por la UNAM, el acuerdo fue formalizado en la Dirección de Relaciones Laborales, donde se firmó por parte del secretario Administrativo de la universidad, Tomás Humberto Rubio Pérez, y el secretario general del Comité Ejecutivo del STUNAM, Carlos Hugo Morales Morales.

Con la implementación de este acuerdo, los trabajadores sindicalizados comenzarán a recibir el ajuste salarial a partir del próximo 1 de noviembre. Las alteraciones al Contrato Colectivo de Trabajo, por su parte, tendrán una vigencia de dos años. La revisión contractual abarca el período 2026-2028, mientras que el aumento salarial acordado se aplicará durante un año, finalizando el 31 de octubre de 2027. El convenio establece dos componentes distintivos: un incremento del 4% que se aplicará directamente al salario y otro del 2% destinado a las prestaciones laborales.

Este acuerdo refleja el compromiso de ambas partes por mejorar las condiciones laborales del personal sindicalizado, en un contexto en el que las negociaciones salariales son cruciales para el bienestar de los trabajadores en la institución. El incremento acordado y la revisión del contrato colectivo son pasos significativos en la búsqueda de condiciones laborales más favorables para el personal de la UNAM. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de mantener un diálogo constructivo entre empleadores y empleados para abordar futuras necesidades y expectativas en el entorno académico.

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