Víctima de abuso sexual más del 16% de los niños: SEP

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades educativas deben ser absolutamente intolerantes frente al abuso sexual y al maltrato infantil, porque las escuelas deben posicionarse como lugares seguros donde niñas, niños y adolescentes aprendan y se diviertan, dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Acompañado por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó que más del 16% de niñas y niños de 10 a 13 años reconocen haber vivido abuso sexual; en adolescentes de 14 a 17 años la cifra alcanza casi 38%, y cuatro de cada 10 delitos sexuales tienen como víctimas a menores de edad, lo que obliga a fortalecer las medidas de prevención y protección. “Hoy rompemos el silencio bajo la premisa: Te veo, te creo y te cuido, porque proteger la infancia es proteger lo más valioso de nuestra patria”, afirmó.

Al encabezar la Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil en la escuela primaria “Profesora Rosa Navarro”, en la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, destacó que blindar los planteles tendrá un impacto positivo no sólo en las aulas, sino también en los hogares y en el entorno familiar, al fomentar una cultura de respeto y cuidado.

El funcionario federal informó que este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 25/09/25, que establece los lineamientos para la prevención, atención, detección, intervención y medidas de no repetición en casos de violencia sexual y maltrato infantil en educación básica.

