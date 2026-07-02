Ebrard asegura vigencia del T-MEC hasta 2036

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantendrá su vigencia hasta 2036 y que, por acuerdo entre los tres países, se realizarán revisiones anuales, cuya primera etapa formal comenzará el próximo 20 de julio, cuando una delegación de Estados Unidos visite México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ebrard informó los resultados de la reunión virtual que sostuvo el 1 de julio con autoridades de Estados Unidos y Canadá, en el marco del sexto aniversario de la entrada en vigor del acuerdo comercial.

El funcionario explicó que uno de los principales temas abordados fue el mecanismo de revisión previsto en el tratado, por lo que aclaró que no está en discusión su vigencia, sino la forma en que se evaluará su funcionamiento en los próximos años.

"El tratado queda vigente de aquí a 2036, como está programado, y haremos una revisión anual", afirmó.

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Detalló que tanto México como Canadá plantearon extender la vigencia del acuerdo hasta 2042, con una revisión cada seis años; sin embargo, el gobierno estadounidense rechazó esa propuesta y planteó mantener el calendario actual, acompañado de evaluaciones anuales.

Según explicó Ebrard, la administración del presidente Donald Trump manifestó su preocupación por el déficit comercial que mantiene con México y Canadá, por lo que busca revisar periódicamente algunos temas específicos del acuerdo.

En ese contexto, anunció que el 20 de julio México recibirá a la delegación estadounidense para iniciar la primera revisión formal del T-MEC, en la que ambas partes definirán los temas prioritarios, los avances alcanzados y el mecanismo que seguirán las revisiones anuales.

El secretario precisó que estas evaluaciones no implican reabrir todo el tratado, sino concentrarse únicamente en los asuntos que preocupan a una o varias de las partes.

Asimismo, sostuvo que la prioridad del gobierno mexicano será preservar las ventajas competitivas que actualmente tiene el país frente a otros socios comerciales de Estados Unidos.

"La posición de México respecto al conjunto de países que comercian con Estados Unidos sea la mejor. ¿Hoy lo es? Sí. El tratado que tenemos y la relación comercial que tenemos con Estados Unidos, si ustedes comparan a México con el resto del mundo, tenemos uno de los aranceles efectivos más bajos y más del 80% de lo que exportamos a Estados Unidos no paga arancel. Eso no se ha modificado, no pensamos ni esperamos que se modifique", enfatizó.

México debe atender "preocupaciones legítimas" en TMEC: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la Secretaría de Economía, expresó que México deberá atender las preocupaciones de Estados Unidos y Canadá respecto al TMEC, pues todavía es dependiente de otros países en materia farmacéutica, electrónica y de Inteligencia Artificial.

"El Tratado ha sido probablemente el tratado más exitoso comercial que se ha firmado en el mundo, pero bueno, tienen sus legítimas preocupaciones y si lo que queremos hacer es que el Tratado siga vigente y amplíe sus alcances, tenemos que atender las preocupaciones legítimas que cada quien está planteándose en la mesa y buscar cuál es el espacio de cooperación que tenemos", expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 2 de julio, el funcionario explicó que México debe escuchar las preocupaciones de ambos países para así garantizar la certidumbre y afrontar la inversión de los próximos 10 años, luego de que ayer los tres países acordaran mantener el TMEC hasta 2036.

"Dialogando, presentando argumentos, presentando información, con perseverancia, sangre fría y cabeza fría también, como nos ha indicado la presidenta, es que se ha ido construyendo este diálogo. Por eso ha habido tantas rondas de conversaciones. Y a lo que llegamos ayer, desde nuestro punto de vista, pues era uno de nuestros objetivos principales que no se retirara Estados Unidos del Tratado", indicó.

En ese sentido, el secretario de Economía recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado que el TMEC debe modificarse o ya no seguir vigente, por lo que el diálogo trilateral busca favorecer la producción a través de revisiones anuales, las cuales, dijo, será su tarea que tengan éxito y no afectarán el contenido del Tratado.

"Formamos junto con los Estados Unidos y Canadá el núcleo, el espacio económico más importante del mundo. México es el principal cliente de Estados Unidos, vamos a decirlo así, somos los que más importamos productos de Estados Unidos y Estados Unidos tiene un interés estratégico de que a México le vaya bien. Entonces, pensaría que en la medida en que tenemos una relación cercana y que estamos informando los avances que tenemos en aquello que les preocupa, pues tienes también acotado cuál es el escenario para hacer revisión", aseguró.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el valor del peso no cambió luego de la reunión virtual entre México, Estados Unidos y Canadá: "Ahora en realidad, como bien dice el secretario Economía, en realidad no hubo un cambio, se esperaba por todos que se fuera la posición de Estados Unidos y no hay un nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana", dijo al destacar que el dólar se cotizó en 17.54 pesos.

Alistan diálogo sobre aranceles, semiconductores y farmacéutica

Ebrard señaló que, por instrucción de la presidenta Sheinbaum, México buscará conservar esas condiciones preferenciales dentro del nuevo esquema comercial impulsado por Washington, al tiempo que insistirá en la reducción de algunos aranceles impuestos por Estados Unidos al amparo de disposiciones distintas al T-MEC.

Añadió que otro de los temas centrales de las próximas conversaciones será fortalecer la producción regional en sectores estratégicos como la industria farmacéutica y los semiconductores, con el objetivo de disminuir las importaciones provenientes de otras regiones y contribuir a reducir el déficit comercial de Norteamérica.

Finalmente, el titular de Economía calificó como "muy cordial" el encuentro con sus contrapartes de Estados Unidos y destacó que las posiciones de México fueron escuchadas con respeto, por lo que confió en que las revisiones permitan fortalecer el acuerdo sin modificar su esencia ni su vigencia hasta 2036.