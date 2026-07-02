Prevén tormentas vespertinas este jueves en SLP

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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este jueves 2 de julio se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales en las cuatro regiones de San Luis Potosí, principalmente durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían estar acompañadas de rachas de viento al momento de las tormentas, por lo que la dependencia pidió a la población extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a encharcamientos, crecida de arroyos o afectaciones por descargas eléctricas.

En la zona Huasteca, además de las lluvias, se prevé ambiente bochornoso y temperaturas calurosas, por lo que Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

La dependencia estatal llamó a la población a limpiar azoteas y coladeras para reducir riesgos de encharcamientos, no cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas, manejar con precaución y con luces encendidas en caso de lluvia, así como alejarse de árboles, postes y estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

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Protección Civil recordó que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o enviar reportes al WhatsApp 444 213 2858.