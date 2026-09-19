Falta de maestros en telesecundarias

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Pese a que la titular de Educación Municipal de Soledad, Velia Guadalupe Castro Granja, había señalado no tener conocimiento de falta de maestros en instituciones de este municipio, en las últimas dos semanas se han registrado tres casos de planteles que enfrentan este problema, principalmente en telesecundarias en las que se ha reportado la falta de docentes desde el pasado ciclo escolar.

El caso más reciente fue el de este jueves, en el que madres de familia de la Telesecundaria Enrique Almazán Nieto, ubicada en la colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, señalaron que faltan cuatro docentes, ya que una maestra no atiende a uno de los grupos debido a que, al mismo tiempo, realiza actividades administrativas por la falta de un director.

Según mencionaron, el problema no es de este nuevo ciclo escolar, sino que se registra desde el pasado, lo que ha originado que los estudiantes de los distintos grupos tuvieran días, incluso semanas, sin clases por la falta de maestros, situación que se está repitiendo en este nuevo ciclo escolar.

En Fracción Rivera, en la Telesecundaria Julián Carrillo, también ocurrió el mismo problema; a diferencia del primero, en esta institución únicamente falta un director, ya que uno de los maestros se quejó de que no estaba dando atención a uno de los grupos por realizar tareas de la dirección.

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En ese mismo sector, pero en la escuela primaria del turno vespertino Manuel José Othón, las madres de familia denunciaron que uno de los grupos tampoco contaba con un maestro, ni tampoco se les informó cuándo podría integrarse el nuevo docente.

Estos tres casos se han dado a conocer derivados de las protestas y manifestaciones surgidas por las madres de familia, mientras que el área de Educación Municipal señalaba que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 había comenzado sin contratiempos.