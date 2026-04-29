Agentes gringos

“Si México quisiera ayuda con

los cárteles, estaríamos honrados

de ir a hacerlo. Se lo dije a ella”.

Donald Trump, 04.05.2025

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Donald Trump ha insistido una y otra vez que México acepte la presencia de agentes estadounidense para combatir al narco, pero la presidenta Sheinbaum se ha negado. Su predecesor, López Obrador, fue más allá: reformó la Ley de Seguridad Nacional para obligar a los agentes extranjeros a registrar sus actividades ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, eliminó la inmunidad diplomática para agentes extranjeros que cometen delitos en México, les prohibió realizar detenciones o allanamientos y los obligó a compartir con las autoridades mexicanas la información que obtengan. AMO también retrasó las visas a los agentes. Estas medidas generaron molestia en Washington.

Sheinbaum ha sido más diplomática, pero se ha negado a permitir que los agentes estadounidenses operen en nuestro país. La muerte en un accidente de dos en Chihuahua ha generado ahora a una fuerte controversia.

Estos dos agentes, presumiblemente de la CIA, participaron en unos operativos del 17 al 19 de abril en el que se aseguraron laboratorios de producción de droga. Los agentes no tenían autorización para operar en México. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, renunció a su cargo el 27 de abril, pero la presidenta declaró en la mañanera: “A los mexicanos lo que nos importa es la defensa de la soberanía.. Tiene que seguir la investigación. No para con la renuncia del fiscal. La fiscalía [federal] lo está investigando”.

Wendy Chávez Villanueva encabeza una investigación del gobierno de Chihuahua sobre estos agentes. Declaró que se unieron al convoy de los operativos, que iban en los vehículos del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Pedro Oseguera, quien también murió en el accidente, que no participaron en las reuniones de planificación, ni portaban uniformes, ni se ostentaron como integrantes de alguna institución de seguridad nacional o extranjera.

El Senado, controlado por Morena, citó a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, a comparecer ayer, pero ella canceló. La cámara, sin embargo, no ha pedido la comparecencia de gobernadores morenistas cuestionados por su relación con el narco. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha lamentado que la presidenta Sheinbaum no haya ofrecido siquiera un pésame por los dos agentes fallecidos.

La relación con Estados Unidos se está complicando. El embajador Ronald Johnson advirtió el 23 de abril en Sinaloa: “La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”. Un artículo en Los Angeles Times señaló que los comentarios del embajador “forman parte de una agenda más amplia y provocadora. Marcan el inicio. de una amplia campaña anticorrupción del gobierno de Trump contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado”. El artículo afirmó que al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa se le canceló la visa el año pasado, cosa que el político no había revelado.

El tema va más allá de la presencia de unos agentes estadounidense en un operativo contra narco-laboratorios, de esos que el expresidente López Obrador decía que no existían. El presidente Trump sostiene que México está siendo gobernado por narcos. La presidenta ha pedido pruebas, pero no ayuda a su causa cuando, en vez de celebrar los aseguramientos, cuestiona las acciones de agentes estadounidenses. Me recuerda a López Obrador cuando, en lugar de aplaudir la captura del Mayo Zambada, cuestionó su traslado y detención en Estados Unidos.

Jardinero

Ahora sí el embajador Johnson celebró la captura de Audias Flores Silva, El Jardinero, colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno de México sigue tratando de detener a narcotraficantes en esta guerra contra las drogas que ya no se llama así.

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