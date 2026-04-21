Defender la democracia

“En México un grupo ha confiscado todos los poderes. Las instituciones están secuestradas. No hay democracia ni estado de derecho”.

Andrés Manuel López Obrador, 7.11.2009

La presidenta Sheinbaum fue a Barcelona a una cumbre llamada “En defensa de la democracia”. Su principal esfuerzo, sin embargo, lo dedicó a defender la dictadura cubana, sin preocuparse de que la democracia mexicana esté enfrentando sus mayores retos desde que se construyó en los noventa.

El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Por eso, mientras la mandataria sostenga que México “es el país más democrático sobre la faz de la Tierra”, pocas o ninguna posibilidad tendremos de revertir el deterioro de nuestras instituciones democráticas.

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La principal amenaza a la democracia mexicana hoy radica en el intento de la 4T para nombrar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral alineados con el gobierno. El objetivo es tener un consejo general inclinado completamente a favor de Morena y el oficialismo, como ya lograron previamente en el Tribunal Electoral.

El Observatorio Ciudadano CEPNA 2026, un grupo en el que participan Jorge Alcocer Villanueva, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Natalia Reyes Heroles y Diego Valadés, entre otros, ha advertido que “la opacidad del Comité de Evaluación. y los perfiles de varias personas finalistas” en el proceso para elegir a los nuevos consejeros “nos alertan sobre la captura del Consejo General del INE.

En el pasado, el Comité Técnico de Evaluación tenía el propósito de depurar las listas de aspirantes a consejeros electorales para dejar a los más calificados. Hoy, cuando los miembros son designados por una Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y una Comisión Nacional de Derechos Humanos cooptados por el régimen, es dejar en las quintetas finalistas a gente cercana al régimen.

El Observatorio señala que el comité publicó la lista de 50 finalistas cerca de la medianoche del viernes 17 de abril en una nueva decisión “marcada por la opacidad y la arbitrariedad, con las que se busca ocultar los elementos para analizar la posible inducción en favor de algunos aspirantes con abiertas relaciones de subordinación con el gobierno y su partido, o a quienes son afines dentro del INE y del TEPJF”. El comité “ha violado de manera reiterada el principio de máxima publicidad. Por ello y por la total discrecionalidad con la que ha decidido en cada etapa de este proceso. nos obliga a alertar a la sociedad sobre el riesgo inminente de que al Consejo General del INE sean llevadas tres personas a quienes distinguirá su lealtad al gobierno y al partido Morena, no su idoneidad por independencia, experiencia y capacidad”.

“Si se consuma lo que ya se avizora, el sistema electoral mexicano perderá la confianza de la ciudadanía y sus autoridades serán motivo de permanente sospecha. Será como regresar a la Comisión Federal Electoral de 1988, controlada por el gobierno y su partido, responsable del fraude electoral y la caída del sistema”.

Así, mientras la presidenta Sheinbaum va a Barcelona a defender la dictadura cubana, en México se sigue debilitando la democracia. Quiere que el gobierno tenga mayorías calificadas en el Congreso que no recibe en las urnas; reconstruir la “democracia perfecta” que cuestionó Mario Vargas Llosa; y hacer sentir a Manuel Bartlett que la historia lo ha absuelto. Sí, por eso el gobierno revive las prácticas que permitieron el fraude electoral de 1988, cuando Bartlett era secretario de gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral.

SAT

El SAT debería ser una institución políticamente neutra, dedicada a cobrar impuestos sin favoritismos. Ayer, sin embargo, la presidenta Sheinbaum, molesta por los altos precios del diésel, amenazó a las gasolineras con hacerles “toda la revisión. con el SAT y con todas las instituciones que tiene el gobierno de México”. Sí, el SAT se usa ya para presionar a empresarios.

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