Deslealtad en el aire

“La broma en aviación es:

si quieres ganar un millón, más te vale empezar con 10 millones”.

Bruce Dickinson

Es un caso de competencia desleal. Ayer la presidenta Sheinbaum utilizó la mañanera, un evento público, en un espacio gubernamental, transmitido en medios para informar de temas públicos, para ofrecer una promoción abierta de Mexicana, la aerolínea que maneja la Secretaría de la Defensa. Este uso de recursos públicos es una de las razones por las cuales es tan injusto tener compañías del gobierno que compitan con las privadas.

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La aviación comercial es un negocio complicado y con alta mortandad de empresas. Nada más en los últimos años hemos visto en México la quiebra de Aeromar, Inerjet, Aviacsa, Mexicana de Aviación, Aero California, Alma de México y Líneas Aéreas Azteca. En 2020, año de la pandemia, también quebró Aeroméxico, que perdió 42,529 millones de pesos, pero fue rescatada por la estadounidense Delta. Recientemente Volaris y Viva Aerobús han anunciado una fusión para enfrentar a la competencia.

Ayer en la mañanera el director de Mexicana, el general Leobardo García, ofreció un largo y optimista mensaje de promoción. Dijo que la aerolínea militar ofrece 14 destinos y 402 vuelos, del 27 de marzo al 13 de abril, 35 por ciento más que hace un año. Las rutas que detalló son muchas de las habituales para las aerolíneas privadas: Puerto Vallarta, Mazatlán, San José del Cabo, Mérida, Guadalajara, Tijuana, Monterrey. Está también, por supuesto, el indispensable vuelo a Palenque, para que un expresidente pueda volar desde su rancho.

Mexicana no ha entrado al mercado a resolver los problemas de conectividad del país, cosa que por lo menos habría tenido sentido. Busca competir con las empresas privadas aprovechando los subsidios del gobierno.

La presidenta Sheinbaum afirmó ayer que Mexicana es rentable, pero yo tengo otros datos. Si bien la Secretaría de la Defensa oculta la información financiera de la aerolínea, que debería ser pública, sabemos que esta ha recibido dinero de la Sedena a través de un fideicomiso. El periódico El Financiero reportó el 19 de noviembre de 2025 haber tenido acceso a documentos que mostraban que la aerolínea perdió 707 millones de pesos en los primeros nueve meses de 2025. Si realmente el proyecto fuera rentable, el gobierno no tendría por qué ocultar la información.

Los costos de inversión inicial para lanzar una aerolínea son de tal magnitud que no sorprende que Mexicana no sea rentable. Apenas se creó en mayo de 2023. Según el general García Mexicana recibió cinco aeronaves en 2025 y tendrá otras siete en 2026 y ocho en 2027. Pero no ha reportado cuánto han costado.

“Aún no tienen claro su plan de rutas, menos aún el de negocios --me dice Rosario Avilés, periodista especializada en aviación--. “Están preocupados porque Mexicana no es rentable ni competitiva. Pronto llegarán más aviones y no tienen suficientes pasajeros, pero los aviones ya están pedidos. Necesitan un director comercial y un director de operaciones, como mínimo, civiles, a los que todos obedezcan. y que tengan paciencia para que el plan funcione. Que se enfoquen en las rutas que no están tan competidas, porque si no van a depredar el mercado, y eso no le conviene a nadie”.

El mercado de la aviación comercial ha sido siempre muy frágil. El ingreso de una aerolínea como Mexicana, manejada por militares sin experiencia en el mercado, con fuerte subsidios del gobierno, es muy mala señal. Que los responsables mientan sobre los resultados, diciendo que es rentable, es peor. Si siguen en este camino podrán causar un gran daño a la industria de la aviación de nuestro país.

Cambio en SRE

Juan Ramón de la Fuente ha finalmente renunciado a la Secretaría de Relaciones Exteriores por problemas de salud. Lo reemplaza Roberto Velasco, de solo 38 años, con licenciatura en derecho de la Universidad Iberoamericana y una maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago.

www.sergiosarmiento.com