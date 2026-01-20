Entre el algoritmo y el café: el nuevo pulso de la opinión

Cada mañana, el ritual se repite: el aroma del café recién hecho se mezcla con el olor a tinta y papel que emana de las páginas de nuestro diario. Es un diálogo silencioso que hemos sostenido por décadas los que ya ajustamos varias décadas. Sin embargo, hoy ese diálogo se ha expandido. Nos encontramos en una encrucijada fascinante donde la tradición del periodismo de opinión se da la mano con la vanguardia tecnológica: la Inteligencia Artificial (IA).

Muchos se preguntan: ¿puede una máquina sentir el pulso de San Luis? ¿Puede un código entender la indignación ante un bache o la esperanza tras una nueva inversión en la zona industrial? La respuesta corta es no, pero la respuesta larga es mucho más interesante.

En el periodismo de opinión, la IA no viene a sustituir el juicio crítico del columnista, sino a potenciarlo. Imagine, lectora, lector querido, tener la capacidad de procesar miles de datos sobre políticas públicas en segundos, identificando patrones que a simple vista se nos escapan. Usar la IA nos permite fundamentar nuestra voz con una precisión casi quirúrgica. Es, en esencia, una herramienta para que la opinión sea menos visceral y más informada, permitiéndonos elevar el debate público por encima del ruido de las redes sociales. Sin embargo, no lo niego, es escalofriante. Aturde pensar en miles de datos, todos resumidos, todos disponibles. ¿Qué hay que escoger? ¿Qué hay que dejar de lado? Lo que la IA ofrece, ¿es realmente lo que Juan, Pedro, Yolanda columnista cree, o es una idea implantada

Pero cuidado, que el brillo de la pantalla no nos ciegue. Si bien la IA nos ayuda a procesar, el acto de leer el periódico —ya sea en su versión impresa o digital— sigue siendo el ancla de nuestra sociedad. Esto, me da la impresión, no está siendo entendido por todos. Es mucho más fácil, mucho más consumible, sentirse informado con un video de minuto y medio, con un texto de dos mil caracteres. Y aunque se crea popularmente que esta manía por la inmediatez ataca a los jóvenes, lo cierto es que en estas épocas, la rapidez no distingue edades. Cualquiera con un dispositivo cae sin remedio en la tentación de la información express.

Informarse a través de un medio establecido como Pulso o cualquiera de nuestros ya establecidos medios locales, y garantiza algo que el algoritmo a menudo ignora: el contexto local. La IA puede hablarte del mundo, pero el periódico te habla de tu calle, de tu vecino y de tu gobierno local. Leer nos obliga a salir de nuestra “burbuja de filtros”; nos enfrenta a realidades que no elegimos ver pero que necesitamos conocer para ser ciudadanos completos.

Integrar la inteligencia artificial en la creación de opinión es un acto de honestidad intelectual. Es reconocer que el mundo es demasiado complejo para ser analizado con las herramientas de ayer. Pero mantener el hábito de la lectura diaria es un acto de resistencia cultural.

No se trata de elegir entre el pasado y el futuro, sino de entender que el mejor periodismo de hoy es aquel que usa la tecnología para profundizar en lo humano, y que el mejor ciudadano es aquel que no se conforma con el titular de un minuto, sino que busca la reflexión profunda en las páginas de su diario.

Al final del día, la IA podrá darnos los datos, pero solo nosotros, los y las potosinas que vivimos y respiramos este estado, podemos darle sentido.