Habitantes de San José Pequetzén desalojan Alcaldía

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TANCANHUITZ.- Resuelven autoridades municipales comenzar en la segunda semana de octubre la obra que habitantes de San José Pequetzén exigían y por la que tomaron la Presidencia de Tancanhuitz este jueves.

Luego de más de 16 horas de manifestación, los habitantes de San José consiguieron que alrededor de la medianoche, la alcaldesa Olga Karina Luna Flores, Bernarda Reyes Hernández, titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, así como René Clemente, titular de la Coordinación de Desarrollo Social (Codesol) firmaran el compromiso oficial que dicta el inicio de un tanque elevado de 50 mil litros de agua en esa comunidad.

La primera fase de construcción comienza el 15 de octubre y tendrá una duración de tres meses, luego de los cuales, se gestionará la construcción de una subestación eléctrica.

Luego de esto, los de San José dejaron libre la Presidencia Municipal en los primeros minutos de este viernes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí