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Habitantes de Picholco bloquean la carretera

Por Redacción

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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      AXTLA.- Mientras se lleva a cabo la audiencia de los cuatro policías detenidos por la presunta responsabilidad de la muerte de Fermín Isabel Antonio, el sábado 5 de septiembre, habitantes del ejido Picholco bloquearon totalmente la carretera México-Laredo, a la altura de este poblado.

      Ante la posibilidad de que la audiencia judicial contra los uniformados, detenidos esta semana por varios presuntos delitos que habrían determinado la muerte del axtlense no concuerde con el clamor de los de Picholco, esta tarde-noche cerraron el paso de la carretera, tal como sucedió la tarde y noche del domingo 6 de septiembre.

      Por lo pronto, exigen la cárcel de los policías, aunque no se ha determinado ante ninguna instancia la responsabilidad sobre las lesiones que habrían terminado con la vida de Fermín, dado que antes de la detención participó en un accidente automovilístico. 

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