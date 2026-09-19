logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Peatón fallece arrollado por tráiler en la ´57

Pretendió cruzar corriendo por la gasolinera El Avión y el chofer no pudo detenerse

Por Redacción

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
A
Peatón fallece arrollado por tráiler en la ´57
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un hombre de aproximadamente 50 años de edad tuvo terrible muerte al ser atropellado por un tráiler cuando pretendía cruzar la carretera ´57 a Matehuala, a la altura de la gasolinera El Avión.

      El hecho tuvo lugar después de las ocho de la noche del jueves cuando el ahora occiso intentaba cruzar corriendo la carretera de referencia, en la gasolinera que se ubica a la entrada de la colonia Valle de la Palma.

      Sin embargo, en esos momentos por ahí circulaba un tráiler cuyo conductor no alcanzó a detenerse y de esta forma atropelló al peatón, al cual le pasó las llantas encima provocándole una muerte inmediata.

      Algunos testigos dieron aviso a los cuerpos de ayuda y al sitio acudieron paramédicos del Servicio Estatal de Urgencias Médicas, quienes revisaron al hombre pero ya no había nada por hacer.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad arribaron como primeros respondientes y acordonaron el área, a fin de que se llevaran a cabo las diligencias sobre el caso.

      Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron con el levantamiento del cuerpo que en calidad de desconocido fue enviado al Servicio Médico Legista.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Camioneta arrolla a pareja en moto; muere el conductor
      Camioneta arrolla a pareja en moto; muere el conductor

      Camioneta arrolla a pareja en moto; muere el conductor

      SLP

      Redacción

      La acompañante, quien se encuentra embarazada, resultó lesionada;

      Continuará en penal de Valles policía acusado de matar a su hermano
      Continuará en penal de Valles policía acusado de matar a su hermano

      Continuará en penal de Valles policía acusado de matar a su hermano

      SLP

      PULSO

      La Fiscalía de San Luis Potosí obtuvo prisión preventiva en el caso

      Estrellan camioneta en camión estacionado; no hay heridos
      Estrellan camioneta en camión estacionado; no hay heridos

      Estrellan camioneta en camión estacionado; no hay heridos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Los ocupantes de la camioneta sufrieron golpes leves y fueron trasladados para revisión médica en hospital local.

      Logra FGR 33 años de cárcel para secuestrador de Tamuín
      Logra FGR 33 años de cárcel para secuestrador de Tamuín

      Logra FGR 33 años de cárcel para secuestrador de Tamuín

      SLP

      Redacción

      La condena incluyó las penas de portación de arma y posesión de una granada