Peatón fallece arrollado por tráiler en la ´57

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Un hombre de aproximadamente 50 años de edad tuvo terrible muerte al ser atropellado por un tráiler cuando pretendía cruzar la carretera ´57 a Matehuala, a la altura de la gasolinera El Avión.

El hecho tuvo lugar después de las ocho de la noche del jueves cuando el ahora occiso intentaba cruzar corriendo la carretera de referencia, en la gasolinera que se ubica a la entrada de la colonia Valle de la Palma.

Sin embargo, en esos momentos por ahí circulaba un tráiler cuyo conductor no alcanzó a detenerse y de esta forma atropelló al peatón, al cual le pasó las llantas encima provocándole una muerte inmediata.

Algunos testigos dieron aviso a los cuerpos de ayuda y al sitio acudieron paramédicos del Servicio Estatal de Urgencias Médicas, quienes revisaron al hombre pero ya no había nada por hacer.

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Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad arribaron como primeros respondientes y acordonaron el área, a fin de que se llevaran a cabo las diligencias sobre el caso.

Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron con el levantamiento del cuerpo que en calidad de desconocido fue enviado al Servicio Médico Legista.