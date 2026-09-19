Demandan bachear el camino a La Libertad

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Con baches y agrietamientos permanecen las calles Antonino Nieto, camino al ejido La Libertad y C. 23, denunciaron vecinos del sector, quienes señalaron que estas vialidades tienen años sin recibir trabajos de rehabilitación debido, a que se encuentran en una zona de colindancia entre los municipios de Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez.

Los afectados aseguraron que el problema no es reciente y que, pese a que en años anteriores han realizado solicitudes ante autoridades de ambos municipios, hasta el momento no han obtenido una respuesta para atender las condiciones de las calles.

Explicaron que la problemática se debe, en parte, a la falta de claridad sobre la autoridad responsable de las vialidades, ya que algunos domicilios ubicados en un tramo aparecen dentro de Villa de Pozos, mientras que unas cuadras más adelante corresponden a Soledad; además, existe una zona que colinda con el municipio de San Luis Potosí. Esta situación, afirmaron, ha dificultado que se realicen trabajos de reencarpetamiento.

Los vecinos señalaron que el deterioro es más evidente debido a que las calles son utilizadas tanto por vehículos particulares como por unidades de carga pesada. Añadieron que durante la temporada de lluvias el problema se agrava, debido a que el agua pluvial cubre algunos de los baches y dificulta que los automovilistas puedan identificarlos, lo que incrementa el riesgo de sufrir algún accidente o daños en sus vehículos.

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Asimismo, recordaron que en meses pasados el Gobierno del Estado realizó la pavimentación de un tramo del camino al Ejido La Libertad. Indicaron que durante ese evento algunos habitantes solicitaron que también se atendieran las calles Antonino Nieto y C. 23, debido a las condiciones en las que se encuentran, pero señalaron que no obtuvieron una respuesta favorable por parte de las autoridades estatales.

Los habitantes insistieron en la necesidad de que se defina qué autoridad tiene competencia sobre estas vialidades y se realicen los trabajos necesarios para mejorar su estado, pues aseguran que el deterioro lleva varios años sin ser atendido.