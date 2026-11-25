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Desde luego que el proceso de educar es todo un acto profesional, pero también habría que reconocer que no está ligado solamente a los planteles escolares y a todo el personal formado y preparado para ejecutar esas labores; educar es una actividad social y cultural y, por tanto, se desarrolla en cualquier momento, lugar y circunstancia en donde coexistan seres humanos.

Para todos los que reconocemos a la educación como ese acto de interaccción entre personas, resulta algo maravilloso el apreciarlo, o bien, formar parte de él, siendo el aprendiz o el que provoca que alguien aprenda.

Cuando la educación se lleva a cabo de esa manera libre y desinteresada, en un aula de clases, en redes sociales, en un hogar o con un grupo de amigos, sin otro propósito que el de crecer y hacer crecer a los otros, impulsando a que lo aprendido sea una más de las herramientas que sirvan, no para obtener un número como calificación, sino como un elemento que te haga mirar al horizonte e ir hacia el logro de los objetivos de vida propuestos, resulta ser algo mágico.

Una de las reacciones al apreciar un acto de magia, sin duda es la sorpresa que genera y la admiración ante lo maravilloso que se observa, provocando curiosidad por saber más de lo que se ha mostrado y el tener como resultado más preguntas que certezas; son precisamente estas interrogantes las que hacen que cada persona vaya más allá, por sí sola, en la búsqueda de otras explicaciones.

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Algo muy similar ocurre con esa educación integral que muchos docentes, padres de familia y en general todos aquellos que ofrecen la idea con quienes comparten, de hacer del acto educativo todo un acto grandioso de magia, sorprendiendo y asombrando, mostrando los conocimientos y experiencias de una forma tal que, inviten a mostrar interés por el tema tratado.

Cuando un acto educativo es verdaderamente mágico, se mueve un elemento entre quien enseña y quien aprende, "atrapando" a quien aprende y que tiene como eje central la curiosidad por saber más y más, obteniendo una secuencia dejando siempre la puerta abierta para que con lo mostrado solo sea una invitación a ir en la búsqueda de más conocimientos que les generen, a su vez, más preguntas y así de manera sucesiva.

Un primer acto de magia educativa consiste principalmente en la aparición, consistente en dar a conocer como contenido de enseñanza, experiencias y acciones que motiven y reten a realizar actividades que les lleven a descubrir cosas que, les sean útiles para su vida cotidiana; cosas que por ser tan comunes y poco vistas, ahora se hagan "visibles ante su ojos" o bien, cosas tan desconocidas que al darnos cuenta de ellas sean realmente sorprendentes, pero siempre vinculándolas con la vida propia, el contexto en el que se convive y las diferentes circunstancias con las que se pueden encontrar.

Se hacen "aparecer" también, las habilidades que, de manera diferente y específica, tiene y potencia cada persona, sus aficiones y temas que les son de interés, así como sus áreas de oportunidad sobre las que tiene que trabajar; resulta mágico el que aparezca como por arte de magia el reconocer qué me gusta o si tengo la habilidad para las matemáticas o la música; para el dibujo o para las aplicaciones cibernéticas.

Todo esa generación de conocimientos se encuentran contenidos en lo que se llama autoaprendizaje o aprendizaje autónomo y el detonarlo mediante un acto de magia es algo que vincula a los alumnos, hijos y demás personas con un compromiso personal de ir por más, saber más y el seguir sorprendiéndose con interrogantes y cosas nuevas; esto es precisamente el origen del segundo acto de magia educativa que debe mostrarse: la desaparición.

Habría que entender que la educación básica fundamenta contenidos que, por lo general, son inamovibles y de carácter general, pero a medida que se avanza en la cursatividad de los niveles superiores, se revisan contenidos que se encuentran desfasados del contexto futuro que se enfrentará, sobre todo en las áreas para el trabajo y de aplicación técnica laboral.

Desde los diferentes aparatos, técnicas y metodologías relacionadas con la profesión que se elija, ya para cuando se egrese de las diferentes escuelas, ya estarán caducos o ya no existirán ante la presencia de diferentes avances y novedades.

Es así que para el trabajo odontológico, de ingeniería en sus diferentes ramas; la química y carreras de la salud, incluídas las de formación pedagógica entre otras, al egreso se encontrarán con un panorama laboral diferente, con teorías, instrumental y aplicaciones cibernéticas que en nada se parecen a las que se les mostraron cuando fueron formados profesionalmente.

Por ello, urge hacer un acto de magia consistente en la "desaparición" y para ello, la principal premisa que se debe tomar encuenta es: la estrella o principal personaje del proceso educativo no es el maestro ni el padre de familia; nosotros solo somos el medio y apoyo para que finalmente sobresalga el hijo, el alumno o el que debe aprender para la vida.

Sería deseable que todo lo que enseñamos, a final de cuentas, pudiera ser como el acto de magia más importante que en la educación existe: hacer que aparezca ante ellos algo que los capture y al mismo tiempo los motive, para luego realizar el acto de desaparición del mago (padre de familia o maestro); tenemos que desaparecer, es más, querámoslo o no ¡vamos a desaparecer! puesto que al momento que ellos se encuentren solos no estaremos presentes para volver a educarlos o enseñarles ahora el camino que debe emprender, ni los conocimientos y habilidades que ahora deben adquirir y potenciar.

El aprendizaje por "desaparición" deberá mostrarles y dejarles claro que se tiene que aprovechar y poner en práctica por ellos mismos, todos los conocimientos que en su momento les fueron mostrados, pero con el entendimiento que no será suficiente y que tarde que temprano desapareceremos mágicamente, siendo solamente un recuerdo simbólico en la mente de hijos y alumnos; y entonces entender que el acto final no consiste en lo que se enseña, sino en lo que de manera autónoma se sigue aprendiendo.

Comentarios: gibarra@uaslp.mx