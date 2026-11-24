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Sin gloria y menos poquita pena del INE y el CEEPAC, arrancó el proceso electoral, con su confianza, credibilidad y certidumbre ante la ciudadanía por los suelos y muchos cuestionamientos.

Con 552 puestos a elegir en el estado y municipios: 1 gubernatura, 15 diputaciones de mayoría relativa, 12 plurinominales, 59 alcaldías, 66 sindicaturas y 399 regidurías, además de las 7 diputaciones federales de los 300 distritos en disputa y 200 de representación proporcional, dieron inicio las elecciones más competidas y más cuestionadas, con escenarios político electorales inéditos y muy poca claridad de los 7 partidos políticos respecto a quienes serán sus candidatos y las posibles alianzas en las que irán para competir por el voto de alrededor de 2 millones 300 mil electores, incluyendo a más de 60 mil residentes en el extranjero, de los cuales, casi 25 mil ya han activado su credencial con derecho a votar, al igual que de forma inédita, la participación electoral por vez primera de cerca de 4 mil 400 personas privadas de su libertad.

También, el proceso electoral arranca con gran incertidumbre financiera ya que como siempre, en su ignorancia presupuestaria, el presupuesto solicitado para 2027 por el CEEPAC de casi 480 millones de pesos, incluyendo más de 283 millones de pesos para los partidos políticos, aún está sin definir por la falta de aprobación por el congreso, con la gran indefinición de cuánto será el costo real para la civilidad, el desarrollo y la madurez de la democracia, y no estamos hablando necesariamente de recursos monetarios, sino de la necesidad de que el INE y el CEEPAC y sus consejeros tengan la convicción de organizar estos comicios de forma profesional, honesta, neutral y transparente, basados en valores fundamentales, al parecer ausentes en su mayoría, por la duda de estar alineados al sistema de poder en turno, tanto federal como en el estado.

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El proceso iniciado a nivel federal el 10 de septiembre y el estatal, el 15 de noviembre, llega con gran preocupación, desconfianza temor, incertidumbre, señalamientos negativos y a la defensiva por parte del INE y el CEEPAC, queriendo justificar lo injustificable, señalando que las instituciones democráticas tienen la experiencia suficiente para sacar avante el proceso electoral, pero con la cruda realidad de la inteligencia ciudadana, a la que ya no es tan fácil engañar, y se niega a creer más en esos argumentos a ciegas. ¿Cómo confiar en estos organismos electorales señalados contundentemente de actos de corrupción, nepotismo, conflicto de intereses, tráfico de influencias, amiguismo, influyentismo y una larga serie de presuntas actuaciones que en un momento derrumbaron lo que mucho tiempo, a infinidad de personas y a toda la sociedad nos tocó piedra a piedra construir?

La demanda social es que el CEEPAC clarifique sus gastos y procedimientos de adquisiciones, sin bastar hasta ahora la publicación tardía de 22 contratos de 4 años anteriores, omitiendo de forma mañosa transparentar el proceso completo y lo que realmente sucedió en las licitaciones y adquisiciones, con lo que persisten las dudas de opacidad y eficiencia en el ejercicio de su presupuesto, además de ser incluido en la fiscalización federal y estatal por los señalamientos de ser uno de los OPLE´s que habría requerido los servicios y contratado a empresas señaladas de presunta corrupción por millones de pesos, por el "Clan Taddei", quedando en el aire si la presidenta Paloma Blanco y las y los consejeros del CEEPAC recibieron línea de Guadalupe Taddeí para contratar las empresas señaladas y se prestaron a contratarlas.

Así, la ceremonia de inicio del proceso electoral, con muy poco de "cívica" y con ausencias notables, reflejó en buena parte, el termómetro de la tensión política que sin duda vive el estado.

Sobre todo, reflejó las múltiples preocupaciones y la falta de profesionalismo y honestidad de los árbitros electorales debido a esos señalamientos de corrupción, ya investigados por la Auditoría Superior de la Federación y por la UIF, sobresaliendo la falta de claridad, imparcialidad y la pérdida de la confianza, honestidad, transparencia, imparcialidad y credibilidad de la ciudadanía en estos órganos, garantes durante mucho tiempo de la limpieza en los procesos electorales y con muy pocas dudas de su actuar.

Además, con muy poca desfachatez, como queriendo esconder a la ciudadanía un elemento básico, como lo es el calendario definitivo al que obligatoriamente deben ceñirse los procesos y actores, el CEEPAC arrancó el proceso con la incertidumbre jurídica de no tener el calendario definitivo por estar vigente una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes una vez más, ahora en temas electorales, días después declaró inválidos los artículos de la ley estatal electoral aprobados por el Congreso del Estado respecto a la reducción de los tiempos de precampaña a 20 días, al determinar que ignoraba las diferencias logísticas entre los cargos estatales, municipales y distritales, y por otro lado, la reducción para los aspirantes a candidatos independientes, calificando el cambio legislativo de la reducción para la recolección de firmas de la lista nominal sin que se disminuyera el porcentaje exigido del 2%, considerándolo como una duplicidad de la carga diaria requerida y calificando lo aprobado como una restricción desproporcionada al derecho de ser votado.

De esta manera y con la permisibilidad y secrecía del CEEPAC, el proceso electoral local 2026-2027 arrancó con dos calendarios, a la fecha ya concretado el definitivo, el que establecía la ley estatal electoral "anterior", ahora vigente, y el señalado por los lineamientos del INE, quedando que: las precampañas a gobernador, serán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027; las de diputaciones y ayuntamientos, del 19 de enero al 12 de febrero; el registro de candidatos a la gubernatura del 21 al 27 de febrero, el de las diputaciones de mayoría del 1 al 7 de marzo y para los ayuntamientos, del 8 al 15 de marzo y, las campañas para la gubernatura serán del 4 de abril al 2 de junio y para diputaciones de mayoría y ayuntamientos del 24 de abril al 2 de junio, cerrando con la jornada electoral, el domingo 6 de junio.

Así inicia entonces el proceso electoral 2027: Con señalamientos negativos desde el interior del consejo del CEEPAC de arrancar "bajo un halo de desconfianza hacia el trabajo, decisiones y acciones del organismo; con múltiples fallas y desaciertos del OPLE para promover y disminuir el abstencionismo; con sus llamados fútiles a reconstruir el rigor ético y la transparencia operativa del organismo, ya con el proceso electoral en marcha; con la incertidumbre financiera de si será aprobado el presupuesto necesario; con las quejas nimias de Xavier Nava por los bloqueos al financiamiento de su sexto nuevo partido; con el discurso de PRI de Sara Rocha, remembrando viejos tiempos afirmando sin sustento que regresarán al poder; con la defensa y cierre de filas del PVEM a favor del árbitro electoral, así como del ex priista y ex Gallardista, el "hermano" Caco Leal, flamante dirigente de la franquicia de PAZ; con la inquietud del PAN de brindar la elección contra el crimen organizado y a la vez en una guerra interna que ellos han permitido y alimentado, todo lo cual y más, presentan escenarios nada halagüeños para la democracia potosina y con el poco entendimiento del CEEPAC de que no debe continuar siendo un árbitro callado, parcial y permisivo y que ahora, más que nunca, debe garantizar la transparencia y neutralidad, así como su honestidad y profesionalismo. Gracias por su lectura.