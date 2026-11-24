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El insulto no hiere al sabio:

solo desnuda la misera de quien

lo lanza. El insulto no dice algo de ti, solo revela al otro. Respondiendo

con ira, le entregas tu poder. Ignorándolo, demuestras dominio sobre ti mismo. Tu valor no depende de lenguas ajenas.

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En días pasados, la Dra. Claudia Sheinbaum estuvo en la Reunión Cumbre del APEC llevada a cabo en la República Popular China y algunos de los temas que se dieron a conocer de la reunión privada entre la Dra. Sheinbaum y el presidente Xi Jinping fue la intención del país asiático de crecer el comercio entre las dos naciones, y para ello, habrá qué conocer las condiciones actuales de este intercambio de bienes y servicios. Además, si el futuro comercial entre México y China sea de un mayor intercambio económico, lo será también de mayores tensiones comerciales con EEUU a quién le exportamos el 84 % de nuestras ventas al exterior.

La relación comercial entre México y China durante el 2026 se caracteriza por un intercambio muy importante, pero desigual: México compra a China considerablemente más productos de los que le vende. China se ha convertido en uno de los principales proveedores de mercancías para México, especialmente de maquinaria, componentes electrónicos, automóviles, productos industriales, aluminio, muebles, iluminación, productos químicos orgánicos y bienes de consumo. En términos más sencillos, México compra a China: computadoras, teléfonos celulares y componentes electrónicos. Micro chips, circuitos y equipos de telecomunicación. México exporta China principalmente minerales y concentrados metálicos, materias primas y algunos productos industriales. Vale la pena analizar tres aspectos: cuánto importa México, cuánto exporta a China y cuáles son los productos que intercambia. De enero a agosto del 2026, China vendió a México $ 92 mil 655 millones de dólares y China compró a México $ 9 mil 934 millones de dólares, esto refleja un déficit comercial para México de $ 82 mil 721 millones de dólares. Esto significa que por cada dólar que México vendió a China, nuestro país compró $ 9.32 dólares a esa nación asiática.

Nuestro país ha fortalecido su economía en base a las tecnologías de punta que nos obligan a ser competitivos en el mercado del T-MEC con EEUU y Canadá, sin embargo, la entrada de mercancías chinas a México es un asunto de atención para EEUU, particularmente por las reglas de origen y la competencia industrial. El punto positivo de ampliar las exportaciones hacia China es el tener un gran mercado para nuestros minerales, productos alimentarios y manufacturas. China compra principalmente insumos y México adquiere de esa nación producto terminado.

Posiblemente existan algunos escenarios para continuar con la comercialización con China: el primero es seguir importando maquinaria, tecnología y componentes, y ampliar nuestras exportaciones de minerales, alimentos y manufacturas. El segundo: las restricciones comerciales que podemos tener, ya que EEUU limita determinados productos e inversiones chinas. Esto hará que los productos mexicanos tengan mayores aranceles, controles aduaneros y requisitos de origen en el T-MEC. El tercero: que México utilice maquinaria y tecnología extranjera, incluida la china para producir más componentes y bienes terminados en nuestro territorio. México debe crecer sus mercados en base a productos terminados y así obtener mayores ingresos. México se encuentra entre las dos mayores potencias económicas con intereses comerciales diferentes y la vista puesta en nuestro país.

Me queda claro… me conviene el que me compra todo y no el que me quiere vender todo.

P.D. Cuando le preguntaron cómo había

conquistado al mundo, alejandro magno contestó: evitando distracciones.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! NOVIEMBRE DEL 2026.