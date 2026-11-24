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“A mi esposa no le gusta el sexo”. Eso le dijo don Frustracio al consejero matrimonial. Opuso la señora: “Sí me gusta, pero este maniático sexual lo quiere dos y hasta tres veces en el año”. (Doña Bonilia declaró en la merienda de los jueves: “Mi marido se echa dos diarios”. La admiración de las contertulias quedó en nada cuando añadió: “’El Clarín’ y ‘La Gaceta’”)... Mucho se molestó doña Macalota cuando al llegar a su casa sorprendió a su esposo, don Chinguetas, en el lecho conyugal acompañado por dos exúberas mujeres de piel cobriza, sepia, acanelada, y eso que días antes el voladizo señor había sufrido una caída. Antes de que la señora pudiera hablar le dijo el tarambana: “El doctor me recomendó un par de mulatas. Mira”. Y le mostró una receta. La vio doña Macalota y contestó: “No te hagas el vivo. La receta dice ‘un par de muletas’”... Los acontecimientos de Guasave me llevan a sacar dos conclusiones, aunque luego no sepa dónde meterlas. La primera: bajo la amenaza del big stick, del gran garrote del Tío Sam, encarnado ahora en la simiesca figura de Trump, la Presidenta Sheinbaum se ha visto obligada a hacer a un lado su repetida melopea de la soberanía, y a admitir la colaboración de los Estados Unidos en la lucha contra los cárteles de la droga. La segunda conclusión: quedó atrás, desechada para siempre, la obtusa y criminal política de abrazos, no balazos, impuesta por López Obrador para pagar, dicen algunos, favores inconfesables. En mi humilde opinión -todas las opiniones deben ser humildes, incluso las de los opinantes más conspicuos- la intervención de agencias norteamericanas en la lucha contra el narco no es violatoria de la soberanía si se hace en coordinación con las autoridades mexicanas y con participación de ellas. Cosa distinta sería la irrupción de mílites estadounidenses en territorio nacional, según ha amenazado el prepotente ocupante de la Casa Blanca. Entonces sí surgiría el masiosare; entonces sí se vulneraría la integridad de la nación. Ningún venezuelazo en México. Se lo digo a Trump para que esté avisado. La presión del país del norte sobre la Presidenta la llevó a cambiar sus proclamas nacionalistas por una política más pragmática y demás concretos resultados, y a mandar al rancho de AMLO su sospechosa complacencia con los criminales. Una sola palabra me basta para comentar la actitud de la mandataria: enhorabuena... El padre Arsilio y el rabino Cohem tenían buena amistad, tanto que solían gastarse mutuamente bromas. En un restorán el sacerdote le preguntó a su amigo: c¿Cuándo te animarás a comer carne de cerdo?”. Con una sonrisa replicó el rabino: “En tu banquete de bodas”. En otra ocasión el padre Arsilio le dijo al señor Cohen: “¿El faraón le creyó a su hija eso de que había encontrado a Moisés en una canastita flotando en el Nilo?”. Sucedió un vez que el obispo de la diócesis hizo llamar al padre Arsilio. Era día de confesiones, y a falta de vicario el sacerdote le pidió al rabino que lo sustituyera en el confesonario. “Es muy sencillo -le indicó-. Lo único que tienes que hacer es escuchar a los penitentes y pedirles que recen un padrenuestro y depositen una pequeña limosna en la caja para los pobres”. Así instruido el rabino ocupó el confesonario. Llegó un hombre joven. “Acúsome, padre, de que anoche estuve en la cama con una mujer”. “De penitencia -le impuso el improvisado confesor- reza un padrenuestro y deposita una limosna de 500 pesos”. “¿500 pesos? -se asuntó el muchacho-. El padre Arsilio me pide solamente 5”. Replicó el rabino: “Es que él no sabe lo sabroso que es eso”... FIN.