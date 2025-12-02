“Tener una fiscalía independiente, sin la intervención de otros poderes, es la mejor manera de responder a la justicia”.

Emilio Álvarez Icaza

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto surgió un movimiento de organizaciones ciudadanas, principalmente de izquierda, que se identificaban con la etiqueta #porunafiscalíaquesirva y que buscaban impedir que el presidente impusiera a un “fiscal carnal”, es decir, a un fiscal cercano que pudiera dedicarse a proteger los intereses del gobierno antes que actuar con imparcialidad en la procuración de justicia.

Lo curioso es que el propio Peña Nieto promovió la reforma de 2014 que trazó el camino para poner fin a la Procuraduría General de la República y crear una Fiscalía General de la República autónoma. Otras reformas fortalecieron en 2016 el proyecto de autonomía. El proceso se diseñó para aplicarse de manera gradual y concluir a fines de 2018, no como las reformas de hoy, que se aplican de manera apresurada y desaseada.

En su momento se propusieron distintas opciones para designar a un fiscal autónomo. Se sugirió, por ejemplo, que un grupo de especialistas preparara una lista previa de candidatos y la sometiera al Senado para su votación sin intervención del presidente. Sin embargo, López Obrador, electo en 2018, se negó a aceptarlas a pesar de que la autonomía de la fiscalía fue siempre exigencia de la izquierda. Se estableció así un procedimiento por el cual el Senado elabora una lista previa de la cual el presidente elige una terna que somete al Senado para la elección definitiva.

Este fue el método que se siguió en enero de 2019 cuando se seleccionó a Alejandro Gertz Manero como fiscal por un período de nueve años que no debió haber concluido hasta 2028. Gertz no fue, a mi juicio, un fiscal realmente autónomo: siempre buscó acomodarse a las exigencias del presidente López Obrador. Un ejemplo lo vemos en el hecho de que en repetidas veces presentó acusaciones contra Jorge Antonio Sánchez Ortega como supuesto segundo tirador contra Luis Donaldo Colosio en 1994 a pesar de la imposibilidad física de que este pudiera haber realizado ese segundo disparo contra el candidato. Era una ocurrencia de López Obrador que Gertz no se atrevió a desechar.

La cooperación de Gertz, sin embargo, no fue ya suficiente para la presidenta Sheinbaum, quien forzó su renuncia el 27 de noviembre. Tanto ella como su secretario de seguridad Omar García Harfuch han declarado que, aunque había una “muy buena coordinación” con Gertz, ahora se busca una “mayor coordinación»

No parece adecuado pretender una mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la FGR. Sus funciones son distintas y es mejor para la justicia que lo sean. En muchos países los fiscales tienen nombramientos políticos, pero deben actuar con independencia porque su función es procurar justicia y no responder a las decisiones políticas de quienes los nombraron.

La salida de Gertz de la FGR pudo haber abierto la posibilidad de cumplir con la vieja exigencia de la izquierda de nombrar a un fiscal autónomo, pero no será así. Ernestina Godoy ha actuado subordinada a Sheinbaum como fiscal de la Cdmx y como consejera jurídica. Difícilmente cambiarán las cosas ahora.

Es triste que la larga lucha de la izquierda por tener “una procuraduría que sirva” y por impedir el nombramiento de un fiscal carnal se haya descartado en el momento en que la Cuarta Transformación llegó al poder. Hay quien dice que esto es producto de que la izquierda olvida sus compromisos cuando llega al poder. Para otros es más sencillo: la 4T no es realmente de izquierda.

Guerra

Omar García Harfuch anunció ayer la confiscación de más de 600 kilogramos de metanfetamina y otras drogas en el doble fondo de un tractocamión: “Con este aseguramiento -señaló-- se evitó que más de 15 millones de dosis de droga llegaran a la población”. ¿Alguien tiene todavía duda de que continúa “la guerra contra las drogas de Calderón”?

