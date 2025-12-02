Desempleo en jóvenes

Dignidad: valor propio.

Dignidad es cuando te quedas contigo, incluso cuando todos te dan la espalda. Cuando no te vendes, aunque te duela perder. Cuando eliges respetarte… aunque eso signifique quedarse solo.

Dentro de las afectaciones que se dan como respuesta a la baja inversión productiva, tanto nacional como extranjera, y conociendo que cuando se dan datos de nuevas inversiones, éstas son en un 97 % reinversión de utilidades y solamente el 3 % es dinero fresco. Esta situación, marca la baja generación de nuevos empleos y el despido de algunos ya existentes. Aunado a ello, México tendrá un mínimo crecimiento económico, ya que con cifras al 30 de octubre la proyección del PIB para este año 2025, será del 0.5 % y para el próximo año 2026 este tema no será mejor, ya que el gasto público del Gobierno Federal se verá mermado en renglones básicos en lo económico y social, pues el pago de interés de la deuda pública será de un monto muy alto, ya que este adeudo alcanza los 20.3 Billones de pesos. Por lo tanto, el empleo se verá afectado y la economía crecerá muy poco por efectos internos y externos, como los nuevos aranceles y el bajo crecimiento económico de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.

Con datos recientes, el mercado laboral expulsó casi medio millón de mexicanos de la llamada Generación Z o Centenial (1995-2009). La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, encontró que 8.7 millones de personas con edad de 15 a 24 años estaban ocupadas entre abril y junio pasado, 476 mil menos que el mismo período del 2024. Ésta es la respuesta ante una ausencia de crecimiento económico. Las empresas venden poco porque la economía no alcanza y se ven obligadas a recortar su personal, y el costo del despido es más barato con quienes tienen menos tiempo laborando (jóvenes), y el reverso de la moneda es que el país está desaprovechando la fuerza laboral de los jóvenes y de sus conocimientos en las nuevas tecnologías.

Dentro del estudio del INEGI que llevó a cabo en 150 mil viviendas en todo el país, se conoció que de los 8.5 millones de jóvenes que estaban ocupados entre abril y junio, el 67.3 % se encontraban en la informalidad. Se trata del 2º grupo de edad con mayor informalidad por detrás de la población de 65 años y más. Son los grupos que carecen de seguridad social y laboral. La riqueza y el bienestar social, la genera la inversión privada, y para que ésta se dé, es necesario que se otorguen políticas económicas de apoyo y certeza a un estado de Derecho.

P.D. Egoismo: yo. El egoismo nace cuando el “yo” se vuelve más importante que el “nosotros”. Cuando todo gira en torno a lo que quieres, lo que crees, lo que mereces… y los demás se vuelven invisibles. Es una prisión elegante: cómoda, pero solitaria.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! DICIEMBRE DEL 2025