La transformación digital del sector financiero mexicano a través del usode la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial y la automatización están redefiniendo la banca en México, impulsando a un sector financiero más ágil, inclusivo y centrado en la experiencia del usuario. La transformación digital ha dejado de ser una opción y se ha convertido en una necesidad estratégica del sector bancario, lo que ha generado una mayor competencia y diversidad de servicios financieros. Tecnologías como la inteligencia artificial (IA), la automatización, las APIs abiertas y las wallets digitales están revolucionando la forma en que las instituciones financieras interactúan con el cliente, compiten en el mercado y generan valor.

En México, las instituciones financieras 100% digitales sin sucursales físicas, o neobancos como Nubank, Revolut, Klar y Plata, ofrecen servicios como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, pagos, créditos o inversión a través de aplicaciones tecnológicas, compitiendo con los gigantes bancarios convencionales. Los neobancos apuestan por atender a una creciente clase media mexicana e incrementar el acceso a los servicios financieros en México, el cual continúa siendo profundamente desigual entre las regiones. Por ejemplo, Nubank es ahora el prestamista digital más grande de Latinoamérica, mientras que Revolut con sede en Londres, eligió a México como su primer mercado con licencia completa en Latinoamérica. Por su parte, la empresa china Didi está abriendo camino en el sector financiero, ofreciendo tarjetas de débito y crédito.

La adopción de estas tecnologías en el sector financiero tiene implicaciones importantes para el usuario de estos servicios: 1) al automatizar tareas repetitivas y administrativas a través de la IA, los procesos son más eficientes y los errores humanos disminuyen, lo que lleva a una reducción de costos y a agilizar las operaciones; 2) hay una personalización y mejor experiencia para el cliente, dado que se pueden analizar los hábitos financieros y de consumo de los usuarios, ofreciendo servicios más personalizados y acorde a sus necesidades, respecto a inversiones, crédito, planes de ahorro o seguros; 3) la IA permite construir modelos predictivos para evaluar la probabilidad de incumplimiento, definir perfiles de riesgo y tomar decisiones de crédito de forma más ágil, por lo que algunas Fintech están aprovechando estas capacidades para otorgar préstamos de forma casi instantánea; 4) mayor inclusión en el acceso a servicios financieros para la población no bancarizada, lo que permite atender a personas sin historial bancario, en zonas rurales o con bajos ingresos; 5) detección de fraudes y mejora en la seguridad financiera, la IA apoya en el monitoreo de transacciones en tiempo real, analiza patrones y detecta conductas sospechosas, lo cual, reduce el riesgo de fraude, lavado de dinero u otras actividades ilícitas.

La digitalización del sistema financiero es un nuevo modelo económico en donde la colaboración entre empresas tecnológicas y el sector financiero será esencial para continuar construyendo un ecosistema más eficiente, inclusivo y centrado en el usuario, siendo la inteligencia artificial la herramienta que se consolida como el motor que impulsa la evolución del sector. Se destaca también la necesidad de una mayor educación financiera y fortalecer la regulación conforme crece este mercado, para disminuir el riesgo de fraudes y sobreendeudamiento, especialmente para usuarios sin experiencia previa en productos digitales.

