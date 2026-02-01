logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNA ODA AL INVIERNO

Fotogalería

UNA ODA AL INVIERNO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Espíritu exclamó, admirado:

-¡Qué grande es el universo!

Dijo el Señor:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


-De no ser por mí el universo no existiría.

Se asombró el Espíritu:

-¡Qué grande es el Sol!

Dijo el Señor:

-De no ser por mí el Sol no existiría.

Comentó el Espíritu:

-¡Qué grande es el mar!

Dijo el Señor:

-De no ser por mí el mar no existiría.

Declaró el Espíritu:

-¡Qué grande es el hombre!

Y dijo el Señor:

-De no ser por él yo no existiría.

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La India y México, por los goles en inversión
La India y México, por los goles en inversión

La India y México, por los goles en inversión

SLP

PULSO

Rabieta en Palacio
Rabieta en Palacio

Rabieta en Palacio

SLP

PULSO

7 minutos
7 minutos

7 minutos

SLP

PULSO

Mirador
Mirador

Mirador

SLP

PULSO