Mirador
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El Espíritu exclamó, admirado:
-¡Qué grande es el universo!
Dijo el Señor:
-De no ser por mí el universo no existiría.
Se asombró el Espíritu:
-¡Qué grande es el Sol!
Dijo el Señor:
-De no ser por mí el Sol no existiría.
Comentó el Espíritu:
-¡Qué grande es el mar!
Dijo el Señor:
-De no ser por mí el mar no existiría.
Declaró el Espíritu:
-¡Qué grande es el hombre!
Y dijo el Señor:
-De no ser por él yo no existiría.
