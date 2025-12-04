Las fiscalías son el problema

“Proveer justicia penal es una ficción

que produce inexistentes culpables”.

En el 2015 Tomás Zerón Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, declaraba que solo el Cártel de Sinaloa CDS y el Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, son los dos últimos carteles de la droga “operando y funcionando” en México.

“La PGR es la alcahueta de la corrupción”-, sentenciaba el expresidente López Obrador en el 2017.

Y tan solo el año pasado, Felipe de Jesús Gallo titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, declaró que México era “campeón en la producción de fentanilo”.

Así, un Estado de Derecho, de gobernanza en el que todos, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y que se aplique de forma equitativa, justa y eficiente, ¿dónde queda? en la impunidad.

La trasformación a principios del 2014 de la justicia penal inquisitiva a una acusatoria, quedó en veremos. Las bases para la reestructuración del Ministerio Público para hacerlo amigable con el sistema de justicia penal acusatorio, fiscalías autónomas, con personalidad jurídica y patrimonios propios, colapso. Bueno, si hubo cambios, pero de nombre: De PGR A FGR y de PGJ A FGJ.

Desde hace algunos años vengo colaborando junto con otros colegas, para “El Reporte del Índice de Estado de Derecho en México” con World Justice Project (WJP). Con hallazgos interesantes, sobre cuatro grandes principios universales del Estado de Derecho: 1. Rendición de cuentas: el gobierno y las personas rinden cuentas con base en la ley. 2. Leyes justas: las leyes son claras, públicas, estables y justas. Además, se aplican de forma equitativa y protegen los derechos fundamentales de toda la población. 3. Proceso justo: los procesos para promulgar, administrar y aplicar las leyes son accesibles, justos y eficientes. 4. Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas: la justicia se aplica de forma oportuna por representantes competentes, con ética, independencia, neutralidad, y accesibilidad, además que cuentan con recursos suficientes y reflejan la composición de las comunidades en las que trabajan.

TAPANCO: Y el gran agujero de la Justicia Penal se centra principalmente: -En el accionar correcto de todos los participantes del sistema, la policía, personas defensoras, personas asesoras jurídicas de las víctimas, fiscales, jueces, juezas y autoridades del sistema penitenciario. -Qué las policías y el ministerio público investiguen los delitos de manera eficaz. -Qué los sistemas de procuración y de impartición de justicia sean expeditos y eficaces. - Qué los derechos de las víctimas se garanticen efectivamente. -Qué el debido proceso legal de las personas acusadas se garantice efectivamente. -Qué el sistema de justicia penal sea imparcial, independiente y está libre de corrupción, y por último. -Qué el sistema penitenciario garantice la seguridad y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.

Oiga estimado lector, no, no es una carta a Santa Claus, aunque lo parezca.

Les deseo a mis cuatro lectores una navidad en paz y un buen inicio de año…nos leeremos el año que entra, si los Dioses no disponen lo contrario.

