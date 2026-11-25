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Aparte de la Luna que nos regala su inmensa luz desde lo alto, está este mundo maravilloso que no se amedrenta, a pesar de tanta carga encima.

Y es que quizá deberíamos parar de seguir la corriente humana y conectarnos con la de la naturaleza. Yo estoy entre que quiero subirme al Chepe o "mirujear" a las ballenas en La Baja Sur, para acordarme que el mundo es más que una cantidad exorbitante de personas.

Y es que tengo una agenda retrasada de maravillas del mundo que no figuran entre las Siete famosas mundialmente. Entre ellas la ruta de la luz de los impresionistas o bucear entre corales en los fondos bajos del Caribe.

Ahí quizá se pueda olvidar un poco los destrozos sociales que a diario realizan transformando nuestro entorno en lugar cada vez más inseguro, más inhóspito menos de todos.

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Mientras decido si es alguno de los Salares Andinos o las cascadas de alguna selva exótica, cierro los periódicos y apago las noticias y me refugio en mis papeles y mis plumones dibujando mundos en donde la vida recobre sentido y la gente sea "eso"

Así bajo la Luna de noviembre, magnifica y exuberante hagamos que este mundo siga vivo!