logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A

Este amigo con quien acostumbro tomar la copa -tres o cuatro- los martes por la noche se declara "un incrédulo creyente".  Explica:

-No puedo olvidar las oraciones aprendidas de mi madre y mi abuela, y las rezo en tiempos de necesidad, pero a lo largo del camino me han surgido dudas que soy incapaz de superar. Detesto a aquéllos que se sienten amigos personales del Señor. Incurren en culpa de soberbia. Prefiero tratar con un ateo por convicción antes que con un cristiano por costumbre.

Eso dice mi amigo. Luego clava la mirada en mí -los que han bebido cuatro copas siempre clavan la mirada- y me pregunta:

-Tú ¿qué eres?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Le contesto:

-Soy un cristiano por convicción y un ateo por costumbre.

Y es que también yo he bebido cuatro copas. 

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La fuerza pública
La fuerza pública

La fuerza pública

SLP

PULSO

Mirador
Mirador

Mirador

SLP

PULSO

A-generacional
A-generacional

A-generacional

SLP

PULSO

Cosechando tempestades
Cosechando tempestades

Cosechando tempestades

SLP

PULSO