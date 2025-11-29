logo pulso
Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
Llegó la niebla y ocultó a la vista el alto monte llamado de Las Ánimas. 

Así cubierto el cerro quizá Las Ánimas aprovecharán la ocasión para dormir un poco. Las Ánimas, igual que el diablo, no descansan nunca. Ahora, bajo el manto de la bruma, quizá puedan reposar de sus fatigas, aunque el diablo siga su trabajo.

No puedo en estos días ver la cumbre. Me dedico entonces a pensar en ella Pensar en alguien se parece un poco a verlo. Para pensar, lo mismo que para recordar, no es necesario ver. 

Los lugareños dicen que en lo más alto del picacho nace una flor que nadie ha visto nunca. Si alguien un día la ve sentirá el mayor goce de alma y cuerpo que el amor puede dar. Así, a esa flor la llaman “del amor”. Es un bello nombre, aunque la flor no lo conozca.

Yo no he visto la flor, naturalmente. Está tan arriba, y yo estoy tan abajo. Me consuelo pensando que nadie tampoco la ha visto. En eso de estar tan abajo todos somos iguales.

¡Hasta mañana!...

