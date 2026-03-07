logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A

El viajero llega a Brujas, y a pesar del bullicio de los turistas percibe el halo de tristeza que ha envuelto a la ciudad.

Por sus canales se miran todavía los cisnes de la leyenda antigua. Un hombre fue condenado a muerte en forma injusta.  El día que siguió a su ejecución apareció misteriosamente en los canales de la ciudad un cisne solitario. Los cisnes que ahora pasean su silenciosa gracia por las aguas de esa Venecia flamenca son símbolo de un remordimiento secular.

El viajero va por el mundo sin cargar odios, envidias, rencores ni arrepentimientos. No hay cargas más pesadas que esas. Ha procurado siempre ser feliz y dar un poco de felicidad a los demás. Eso le aligera lo mismo el ánimo que el paso. No es un ejemplo de hombre, desde luego, pero a nadie le ha hecho daño voluntariamente. 

Ahora el viajero se mira reflejado en el espejo del canal. En su rostro hay tristeza. La tristeza no es suya. Es la tristeza ancestral de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


¡Hasta mañana!...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rodando llantas en nuestros vehículos, ¿dónde terminan?
Rodando llantas en nuestros vehículos, ¿dónde terminan?

Rodando llantas en nuestros vehículos, ¿dónde terminan?

SLP

PULSO

El reto de la Eficiencia Energética
El reto de la Eficiencia Energética

El reto de la Eficiencia Energética

SLP

PULSO

La calidez humana ¿se enseña o se hereda?
La calidez humana ¿se enseña o se hereda?

La calidez humana ¿se enseña o se hereda?

SLP

PULSO

México y el mundo
México y el mundo

México y el mundo

SLP

PULSO